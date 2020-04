Construir una relación amorosa surgida en Internet

Sábado, 11 de abril de 2020

En cualquier relación, siempre hay un lado de la balanza que se inclina más que el otro, así que ten cuidado de no ilusionarte demasiado al principio, hasta que confirmes la estabilidad de la relación

Resulta sencillo pensar que la mayor parte de relaciones amorosas que se desarrollan en la actualidad comienzan gracias a la Internet. Las redes sociales y los portales de citas son un pilar importante en estos días. Si tú también quieres vivir la experiencia, no lo dudes, únete a Mundoligue y haz nuevos contactos.

Es muy sencillo enviar una solicitud de amistad a ese “crush” que siempre llamó tu atención y darte la oportunidad de ofrecer lo mejor de ti. Pero, ¿realmente podemos alcanzar una relación estable emocionalmente a través de las interacciones virtuales? La posibilidad es muy alta, aunque siempre dependerá de algunos elementos que, a continuación, te comentamos:

Intereses

No es sencillo conectar con alguien con quien no tienes nada en común. Los intereses son importantes para poder desarrollar una interacción más efectiva.

Si ambos compartís la afición por el mismo tipo de música, si os gusta la naturaleza, sois aficionados a la gastronomía o practicáis algún deporte, eso puede ayudar a desarrollar una afinidad mucho más sólida.

Compromiso y dedicación

Si tienes una relación con alguien a través de la red, las alertas de infidelidad pueden resultar devastadoras. Ya no se conecta con la misma frecuencia o quizás las conversaciones ya no son tan prolongadas como antes.

Objetivos y expectativas

Resulta desafiante abordar este elemento a través de la pantalla de un ordenador, pero si tus sentimientos y los de tu pareja son sinceros, fácilmente puede crearse un vínculo muy fuerte entre ambos.

Es positivo conversar acerca de lo que esperáis ambos de esta relación ya que, al no haber interacción física, es importante definir los parámetros para evitar confusiones.

No solo uno de los dos debe enamorarse, de manera que, aunque sea difícil, es bueno sincerarse cuando lo consideres apropiado y despejar las dudas.

Valores virtuales para nuestra relación

Privacidad

No es tan difícil mantener la privacidad en un contacto virtual, pero, aunque estés muy enamorado, evita compartir tus contraseñas y datos personales, ya que esto puede comprometer tu propia seguridad.

Compromiso

Recuerda que, al otro lado del chat, también hay una persona con sentimientos. Siempre debes ser respetuoso y sensible. Elige con cuidado tus palabras, pues las relaciones a distancia suelen ser más frágiles que las relaciones presenciales.

Comunicación adecuada

Aunque te sientas tentado a abordar ciertos temas mucho más personales e íntimos, es necesario explorar este ámbito con mucha sutileza, seguro que no querrás ofender a tu pareja con propuestas fuera de contexto.

Amor sincero

No juegues nunca con los sentimientos de la otra persona. El hecho de que estés conectado a través de Internet, no significa que no eres importante en la vida de tu pareja.

Ten en cuenta si invierte su tiempo en ti, te dedica un momento especial de interacción para conocerte mejor y saber sobre tus buenos y malos momentos. Dale un lugar especial en tu vida si consideras que tú también lo tienes en la de él o ella.