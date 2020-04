La ejemplaridad no va con ustedes», ha llegado a espetar la portavoz socialista al PP, del que también ha denunciado su comportamiento «desleal e indigno». A Casado le ha acusado de generar división y «alimentar bulos, mentiras y odio», un «error», ha asegurado, que «le perseguirá toda su vida», según informa Efe.

Señora Lastra cuando la escuche -no vi- hablar de EJEMPLARIDAD en esos momentos me dije:

Mira a Adriana le ocurrió lo mismo qué a Pablo de Tarso o Saulo ¿Conoce la historia? A buen seguro que ese día tampoco frecuentó el aula -¡total era cristiano- No Adrianina, era judío. Vamos a repasar en éste Viernes Sant la conversión de Pablo: Saulo de Tarso prefería no estar contaminado (al menos ritualmente) por el contacto con las masas desaseadas, y, como otros fariseos, se enorgullecía de cumplir los 613 mandamientos de la Biblia. De hecho, era tan diligente por la ley que se comprometió a acabar con ese peligroso grupo de judíos equivocados que seguían las enseñanzas radicales de un rabino de Nazaret que fue crucificado. Pero un día sucedió algo extraño. Armado y con órdenes de arresto, en viaje a Damasco, Saulo fue derribado del caballo por Jesús de Nazaret, resucitado de entre los muertos. El activo Saulo se transformó en el más diligente San Pablo. Aunque su historia, registrada en Hechos de los Apóstoles no menciona caballo , en la mente popular se le identifica con esa imagen. La realidad es que Pablo cambió después de ser derribado por la Luz. Hasta aquí la vida del personaje Saulo-Pablo.

De pronto, escucho, sus críticas al PP y al Señor Casado, acusándolo de deslealtad y falta de ejemplaridad. No pude más, la tentación me venció. En ese momento dije

Dolores Ibarrure “La Pasionaria” ¡ha resucitado, ha vuelto!… Que horror. Dolores mintió a los españoles de aquellos lejanos años hasta en su nombre ¿Quién fue La Pasionaria? inscrita en el Registro Civil en diciembre de 1895 como “Isidora Ibarrure Gómez”. Octava de once hijos

La Pasionaria, nació mucho después, Dolores o Isidora, dejó sus tierras vascas y recae en Madrid ¡casualidad Lastra! una Semana Santa, comenzó a trabajar en Mundo Obrero. Su primer artículo en prensa, lo firma como “La Pasionaria” y hasta hoy. Le voy a enumerar las perlas que dejó

“¡No pasarán!”, pronunciada por el general Pétain, ella la trajo a España haciéndola propia.

“El pueblo español prefiere morir de pie a vivir de rodillas” Emiliano Zapata (Méjico)

Que afición tienen a copiar. Que poca inteligencia.

Dolores rezumaba odio. En verdad, en verdad le digo, crei que La Pasionariahabía vuelto al mundo de los vivos, cuando vi en sus ojos la misma inquina que ella manifestó en el Congreso.

Era portavoz del grupo parlamentario del PCE, Dolores Ibarruri “La Pasionaria” arremetió en el congreso de los diputados contra los principales líderes de la oposición, el jefe de la CEDA, José Maria Gil Robles, y el del bloque Nacional, José Calvo Sotelo. La Pasionaria les culpo de los ataques violentos de los falangistas:

“Señores de las derechas, vosotros venís aquí a rasgar vuestras vestiduras escandalizados y a cubrir vuestras frentes de ceniza, mientras, alguien que vosotros conocéis y que nosotros no desconocemos tampoco, manda elaborar uniformes de la Guardia Civil con intenciones que vosotros sabéis y que nosotros no ignoramos”

-A Gil Robles: “Fueron tan miserables los hombres a los que usted encargo aplastar el movimiento (la revolución de Octubre), y llegaron a extremos de ferocidad tan terribles que no son conocidos en la historia de la represión en ningún país”.

-A Calvo Sotelo: “Cómplice de miserables asesinos de ahora y de antes, para vergüenza de la Republica aún no se ha hecho justicia con él. Y si hay generalatos reaccionarios que, en un momento determinado azuzados par Calvo Sotelo pueden levantarse contra el Poder del Estado, habrá soldados del pueblo que sabrán meterlos en cintura”

Tras la réplica de Calvo Sotelo, considerada por los diputados de la izquierda como un ataque directo al sistema parlamentario y un manifestó a favor de la dictadura. Calvo Sotelo dice no importarle ser llamado “fascista”.

“La Pasionaria” comenta desde su escaño “este hombre ha pronunciado su último discurso”. Salvador de Madariaga (Ministro de la Republica, diplomático y candidato a nobel de la paz) y el diputado de ERC Jose Tarradellas, presentes en el hemiciclo, lo cuentan en sus memorias.

Calvo Sotelo firmo en ese momento su sentencia de muerte. Un 13 de julio fue asesinado por las hordas comunistas en Madrid. Una observación Adriana, cuando leo su curriculum y el de sus colegas de partido, ministros etc… los veo semejantes al de parlamentarios/as de nefastos años para el recuerdo. Compare con el del señor Sotelo: Miembro de: Real Academia de Jurisprudencia y Legislación; Colegio de Abogados de Madrid; Acción Española…

A Dolores Ibarrure, Lastra, la semeja, siente aversión por la gente culta, cuenta las mismas mentiras, alza el puño hacia las estrellas. La Pasionaria encandiló al infeliz obrero, ahora son otros tiempos Adriana. Todos o casi… saben cómo vivió esta mujer cuando llegó a su amada Rusia. Detestaba al servicio que tenía en la lujosa Villa que el Gobierno puso a su disposición… No pidas a quien pidió, ni sirvas a quine sirvió. ¿Lo sabía? seguro que sí.

Usted, insultó, calumnio, difamó, deshonró, acusa al Partido Popular de torpedo, no señora, la gestión se les fue de las manos, se les escurre entre los dedos. Al no querer admitir la terrible culpa de 18000 muertos incompetentes para gestionar sanitariamente y socialmente “la peste”¡toma! Se echa la culpa a otros, muy propio de narcisos. No había muertos ¿verdad? Un diario de tirada nacional, puso en portada hileras de ataúdes, colocados por orden alfabético. ¡Se asustan, solamente los memos! El periodismo ha de mostrar la realidad. Ocultar lleva a… mentir. Pidan perdón como hizo Pablo o Saulo de Tarso y váyanse con la gaita a otra parte. La Pasionaria hizo acopio de frases: Sanchez, sigue mintiendo, y al igual que Dolores se queda más largo que ancho, ni un musculo se le mueve, bien es cierto que los tiene agarrotados. La presidenta de Madrid, Díaz Ayuso, propuso hacer un estudio epidemiológico poblacional, para -con suerte- ayudar a conocer el maldito virus. Sanchez la toma como suya... manda güe… como dijo “aquel”

Para su colega señor Page al ser preguntado por la cantidad de muertos en su Autonomía: los españoles somos un pueblo de besos, abrazos, de tocarnos mucho ¿Y los japoneses porqué no tienen un índice tan elevado como España?... Ufff, esos no son comparables, tienen otra cultura. Pues no Page, “esos diferentes” tuvieron precauciones, ustedes desoyeron a la OMS, a la policía, a… tenían que sacar a los morados a la calle. Nos infestaron, nos matan, ¿creen que podemos callar Lastra, que podemos darle nuestro brazo, nuestra mano y caminar juntos?… No señora. Nos queda parte de Viernes Santo y Sabado, quien sabe si se obra un milagro, al verse inflamada de odio, ignorancia, mentira, baja la burra y se convierte. Lo deseo por el bien de España. Son 18000 fallecidos y los que caerán/os, sus medidas no sirven, sus compras a China son de baratillo… mientras el filo de la guadaña no para de segar vidas.