El Coro y Precoro de Niños Ciudad de Salamanca se suman al #quedateencasa

Viernes, 10 de abril de 2020

El Ayuntamiento de Salamanca ofrece una nueva entrega de sus Cápsulas Musicales durante la cuarentena en esta ocasión protagonizadas por el Coro y el Precoro de Niños Ciudad de Salamanca. Los jóvenes integrantes han grabado en vídeo mensajes como “Por ti, por mí y por todos, yo me quedo en casa”, “Para que podamos estar todos juntos, yo me quedo en casa”, “Por todo lo que más quiero, yo me quedo en casa”, “Para que podamos volver a cantar, yo me quedo en casa”, “Para volver a vernos pronto, yo me quedo en casa”. Los vídeos están disponibles en el canal de Youtube del Ayuntamiento de Salamanca.

El Coro Ciudad de Salamanca nace en septiembre de 2014 en el seno de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes y se establece como una escuela de formación vocal y musical adaptada a los distintos grupos de edad. Este proyecto educativo se desarrolla mediante un método pedagógico apropiado para niños, jóvenes y adultos, centrado en el aprendizaje del canto coral. Sus integrantes adquieren una amplia cultura musical a través de los distintos y variados tipos de repertorios que se estudian e interpretan. Además, se fomentan valores humanos, desarrollándose en el trabajo en grupo y propiciando unas relaciones sociales equilibradas.

El Precoro lo forman 29 niños con edades comprendidas entre 5 y 8 años; y el Coro de Niños cuenta con 54 miembros cuyas edades van desde los 8 a los 16 años. Ambos los dirige NailaZakourSabour. También cuenta con un Coro Juvenil y una Coral Polifónica, dirigidos por Antonio Santos.