La residencia de Babilafuente es atendida cada día por profesionales del centro de salud

Jueves, 9 de abril de 2020

La residencia de mayores de Babilafuente recibe cada día la atención de profesionales sanitarios del centro de salud de Villoria para el control y tratamiento de sus residentes. También ha sido visitada en diversas ocasiones por personal de la gerencia territorial de Servicios Sociales, según explica el responsable de comunicación de Albertia, que es la empresa que gestiona este centro de propiedad municipal. “Hay una coordinación excelente con el área de Salud”, subraya. Esta empresa reconoce que sus empleados están haciendo un “esfuerzo ímprobo”, por mantener a sus residentes protegidos, razón por la cual les han concedido una gratificación.

Albertia tomó las riendas de esta residencia el 1 de marzo, que hasta entonces contaba con 26 empleados. Para mejorar el servicio y la atención ampliaron la plantilla. En concreto, desde esta residencia señalan el alto índice de personal profesional con el que cuentan ahora. Tienen 48 empleados para el cuidado y la atención de medio centenar de personas.

En Babilafuente hay preocupación por el virus. En la localidad y en la residencia han fallecido personas durante el tiempo de estado de alarma. Lo que no quiere decir que sean por o con coronavirus porque no se confirman datos oficiales específicos. Los vecinos si tienen más o menos noción de la situación, como sucede en todos los municipios, pero nadie se aventura a asegurar una información que no se está proporcionando oficialmente.

Por su parte, la Junta de Castilla y León ofrece diariamente datos referentes a toda la zona básica de salud de Villoria en la que se incluyen las localidades de Arabayona, Babilafuente, Cantalpino, Cordovilla, Moríñigo, El Pedroso de la Armuña, Villoria y Villoruela.

En la residencia de Babilafuente han realizado test al comienzo de esta semana, aunque estos materiales son escasos, ya que la Administración regional los está recibiendo a cuentagotas o en cantidades no suficientes para cubrir todas las necesidades. Las pruebas las suele realiza el médico y el enfermero de atención primaria, aunque también las pueden hacer los profesionales sanitarios de las residencias siempre con el visto bueno oficial.

A este medio ha llegado una queja de una persona que manifiesta su preocupación por el fallecimiento de 14 residentes y porque “son las auxiliares las que toman la temperatura, ponen insulinas, el personal de limpieza hace de auxiliares, y dirección sin pedir ayuda”, según esta declaración.

Desde la Administración Territorial, según los responsables de comunicación, salvo la residencia intervenida de Ciudad Rodrigo, “todas las demás están en situación complicada pero aceptable para seguir con su gestión”. Desde la Junta se hace un seguimiento doble, por una parte, Servicios Sociales, “está en contacto permanente recopilando datos, aunque no tengan casos y por si tienen necesidades”, por otra parte, desde Atención Primaria, “atendiendo en la medidas de sus posibilidades, vigilando las residencias y yendo cuando en necesario atender residentes”.

Una vecina de Babilafuente considera que “comparando con otras residencias, esta no tiene nada”. Esta persona que conoce un familiar que reside en el centro considera que el trato es el correcto, porque “cada uno está en su habitación, aislados, les toman la temperatura y les dan de comer”.

La hija de un residente también muestra su agradecimiento por “cómo se están portando”. Considera que “afortunadamente cambió la gestión”. En su opinión, “la directora es cercana”, el personal destaca por sus “valores: compasión, empatía y respeto”. Considera que “tratan a los familiares con cariño” y subraya que es lo menos que pueden esperar, “respeto y cariño”. Han dispuesto una línea para el contacto con los familiares y les facilitan la realización de videollamadas, en su caso a su madre.

El alcalde de Babilafuente, Lorenzo Bautista, declara que “no se oyen quejas” y opina que “los que deben de estar conformes son los familiare de los residentes”. Por parte del Ayuntamiento están pendientes de que se desinfecte los entornos a la residencia cuando se realiza este trabajo en el municipio. Normalmente realizan la desinfección de calles cada ocho o diez días, salvo que llueva, pues este fenómeno meteorológico también “desinfecta”, anota el presidente del Consistorio quien explica que los bomberos, la barredora de la mancomunidad y tractores han realizado esta labor.