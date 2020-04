Jueves, 9 de abril de 2020

Los autónomos demandan que no se cobre la cuota del mes de abril al continuar con sus negocios cerrados e insisten en que, ante esta situación de incertidumbre, los aplazamientos o moratorias no son la solución porque “al final hay que pagarlo”

“Cobrar la cuota a los autónomos cuando están obligados a cerrar es injusto”. Así lo subrayan desde la asociación de autónomos Aupa -con delegación en Castilla y León y Salamanca-, uno de los colectivos más golpeados por la crisis del coronavirus y que reitera su petición al Gobierno para que no cobre la cuota de autónomos del mes de abril. Son muchos los autónomos que se han visto obligados a cerrar sus negocios durante el estado de alarma, en algunos casos los únicos ingresos familiares con los que contaban. Sin vender ni facturar, muchos de los autónomos se encuentran con la dificultad añadida de tener que hacer frente al pago de la próxima cuota de abril. Ya tuvieron que pagar el recibo del mes de marzo, incluso a aquellos que pedían solicitado el cierre de actividad y todavía no se le había concedido. Pueden reclamar su devolución, pero todo eso conlleva más trámites administrativos.

El paquete de medidas aprobado por el Gobierno aseguran que no es suficiente y no se ajusta a las necesidades actuales de los trabajadores por cuenta propia. Desde AUPA han venido solicitando que se elimine el pago de la cuota a la Seguridad Social y de impuestos mientras dure el estado de alarma. Para los autónomos, los aplazamientos y moratorias no son la solución teniendo en cuenta la incertidumbre sobre su futuro (cuándo podrán reabrir sus negocios y en qué condiciones), porque como señalaba estos días Camino Delgado, coordinadora de Castilal y León, en declaraciones a la Cope, “al final hay que pagarlo”.

“A qué nos enfrentamos después de que esto pase, qué va a pasar cuando empecemos a reactivar los trabajos, va a suponer un esfuerzo terrible”.

Otro punto que está generando malestar entre los autónomos es el relativo a la solicitud del cese de actividades, ya que muchas se están rechazando por pequeños errores administrativos, como por ejemplo el tema de los epígrafes. “Nos están complicando la vida”, señalan desde la asociación de autónomos.