La Condena (de Jesús y de otros prójimos)

Christ before Caiaphas, de Leonard Bramer (siglo XVII)

Tantos confabuladores, ayer y hoy, expandiendo bulos, fake news y patrañas. Judas Iscariote maquinando su traición junto a los religiosos del Sanedrín, un miércoles que ahora llamamos santo. En nuestro tiempo, sin necesidad de treinta monedas, much @s se alían, ahítos de mediocridad, para censurar, condenar y/o atribular al prójimo objeto de su gratuita animadversión o envidia. Y lo hacen tras creerse cristianos luego de participar en largas procesiones, los unos, o en sonoras oraciones o reuniones cúlticas, los otros. Pero cierto que difícil es practicar el sencillo y fundamental mandato del Poeta-Profeta llamado Jesús: Ama a tu prójimo como a ti mismo.

Recordando lo que los líderes religiosos (y la masa voluble) hicieron con el Amado galileo, escribí este poemita, pensando no en mi caso, como pudiera pensarse tras su lectura, sino en los numerosos prójimos que sufren condenas, inequidades o escarnios por ser heterodoxos o no plegarse a espurias maledicencias, propias de la mezquindad del ser humano. El yo es el de todos los que sufren tales prejuicios y perjuicios, más dolorosos cuando son cometidos por quienes se denominan creyentes y seguidores del nazareno.

Judas en el Sanadrín (Mural en una iglesia de Padua)

LA CONDENA



Arrodillado ante los cielos,

no hace falta que te hable

cuando afuera canta un gallo

y dentro chillan los demonios.



La escena que ven mis ojos

no la ven quienes te juzgan.

A ti me acerca una condena

que amor devuelve al odio.



Oh Jesús, mírame despacio,

porque la fe no se me acaba

aunque existan unos clavos

que están como buscándome.



Retórname a tu eternidad

sin que se gaste mi corazón.