Poesía... y tú me lo preguntas

Deseo sentir crujir las hojas sobre mis pies, saberme viva,

escuchar el trinar del pájaro sobre las ramas.

Abuela ¿a dónde has ido?

Duele el dolor, hasta romper el silencio,

llagado, por la ausencia de tu voz.

Un ataúd… triste y solitario adios

(Para las abuelas/os fallecidos por el covid-19)

Como la mirada afilada de un cíclope, el lector de poesía aguza la vista. Vislumbra el poema, aferra sus manos al libro hasta donde le permita perseguir el hilo del oro de las palabras. Acomoda el monóculo en el resquicio por el que trata de atisbar lo que cree desconocer: sincretismo entre expresión y hallazgo. El ovillo lírico toma cuerpo. Dos conceptos -expresión y hallazgo- se transforman en reflexión y encuentro. Sortilegio meditativo, la soledad, respira, como hilacha de tela raída. Es el filamento incandescente que mantuvo la bombilla apagada instantes antes.

La palabra poética es un acuerdo semiótico, unido al misterio, es la tensión de un proceso que nos embarga, intimidad, distancia con la vulgaridad cotidiana. No es menos cierto que ansiamos autenticidad y tensión en cada verso. ¿A quien solemos invitar a sentarse a la mesa para no dirigirle la palabra? La locución poética acoge ese merecimiento único, rebusca en el interior. La comparo con la luz contemplativa, que resalta la belleza oculta. Es el paraíso perdido en la frondosidad anhelante. Nuestros pasos trazan un círculo irredento que la poesía paraliza. Entonces, recuerdas versos lorquianos donde la renuncia afirma la trascendencia de lo verosímil, en tanto en cuanto el silencio, en la mayoría de las ocasiones, es el mejor poema.

No quise.

No quise decirte nada.

|

Vi en tus ojos

dos arbolitos locos.

De brisa, de risa y de oro.

Se meneaban.

No quise.

No quise decirte nada.

Federico G. Lorca, muestra en el poema una versión descriptiva, misteriosa, romántica. La primera estrofa de dos versos nos deja en estado de incertidumbre, al no saber quién es exactamente el remitente del poema: ¿Acaso somos nosotros, acaso una muchacha, quizá un hombre…?

Eso es poesía: belleza, sentimiento, reflexión amor, vida, muerte…