Original vídeo de los Bomberos Voluntarios de Ledesma para animar a la comarca

Martes, 7 de abril de 2020

Los Bomberos Voluntarios de Ledesma han grabado un original vídeo con el que quieren enviar un mensaje de ánimo y esperanza a los vecinos de toda la comarca durante la cuarentena por la crisis del coronavirus. Si todavía no lo has visto, no te lo pierdas. Además de las labores de prevención y desinfección que están llevando a cabo en aquellos municipios en los que se solicita su presencia, durante este este estado de alarma están acudiendo a las casa de los niños que celebran estos días su cumpleaños para darles una merecida sorpresa. Y, por si fuera poco, nos animan para hacer más llevadera está situación excepcional.

Nos sumamos a ese gracias bien grande para los bomberos voluntarios y para todos los que están en primera línea batallando con el Covid19.