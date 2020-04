Estupidez e ignorancia

¡Ay Adrianina...! Que guapina estarías calladina. Todos sabemos que el mayor mérito que tienes es haber sido "la gaitera" del Sr. Barbón (Adrián Barbón estudió en el IES, David Vázquez Martínez, (Laviana) afiliándose a las Juventudes Socialistas de España con tan solo diecisiete años. Después se licenció en Derecho por la Universidad de Oviedo y sigue viviendo de la “política”)… Todo se termina sabiendo, no deberías revolcarte en el barro de la tragedia que asola España. Nos acongoja diariamente la incertidumbre, no saber si hoy o quizá mañana nos tocará coger la barca, o saldremos indemnes, si la Parka Morta leerá nuestro nombre en el gran muro de bronce, mostrando su sonrisa maléfica y fría. Me da igual que sea Morta, Cloto, Liquen o Atropo, son la misma diosa hilandera, riquina, los tres últimos nombres los he puesto en griego ¿Te suena el griego o crees que es…?

Que venga usted o tú, Adrianina Lastra, dar lecciones… es un sarcasmo (Dicho irónico y cruel que ridiculiza, humilla o insulta RAE) La disculpo, dada su formación académica y viendo que a lo único que puede recurrir es… al insulto. Pidan perdón a las familias de los fallecidos -antes de tiempo- para los que pierden un ser amado, siempre es “antes de tiempo” Solo la ignorancia puede ser curada si se propone estudiar, pero la “estupidez, es incurable, cada vez que abre la boquina, vierte grandes dosis de ella. Le aseguro que es eterna ¡Oh ingrata estupidez que nos unes a los dioses! Le recomendaría junto a su amiga y colega Irene Montero, ampliaran el vocabulario, es lo mínimo que se necesita para ocupar el puesto que les regalaron. Bien remunerado por cierto. Resultáis un insulto a la inteligencia.

Señora Adrianina no copien “del enemigo Vox”. Vosotros sois la izquierdina cobardina, bailáis al son de la gaita de Podemos, y el chistu de Bildu y PNV. ¿Quién será el chivo expiatorio de tamaño desastre sanitario y económico? No les he oído entonar el "mea culpa", recurren a sujetos impersonales… los expertos, los entendidos ¿Qué expertos y entendidos han cogido ustedes?

¡Váyanse a su casa y dejen de hacer daño a la vieja España! No nos merecemos peor desgobierno y pésima gestión.