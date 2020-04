Tebas asegura que "las competiciones nacionales y europeas de clubes van a terminar seguro"

Martes, 7 de abril de 2020

El presidente de LaLiga reconoce que no puede adelantar si serán con público o sin él

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha explicado que no puede "asegurar si será con gente o sin gente", pero que sí puede garantizar que las competiciones nacionales y europeas de clubes "van a terminar seguro" esta temporada, añadiendo que la posibilidad de cancelarlas es "una pesadilla" que ahora mismo ni se plantea.



"Se trabaja en dos tipos de calendarios. Uno en el que las competiciones nacionales y europeas van en paralelo, que empieza el 6 de junio, y otro que va por bloques, en el que primero terminan las competiciones nacionales, en julio y en julio, y luego las europeas en julio o agosto, según se termine. Son escenarios que me dan la seguridad de que ambas competiciones se van a terminar. No puedo asegurar si será con gente o sin gente, pero vamos a terminar las competiciones seguro", dijo Tebas durante un encuentro a distancia con prensa internacional.

Sobre la posibilidad de cancelar tanto las competiciones nacionales como las europeos, se negó a valorar esa "pesadilla". "En el ámbito deportivo, ni en España ni en Europa, se ha planteado esa cuestión porque quedan semanas para saber si eso va a ocurrir. Esa decisión se estudiará en el momento que físicamente no podamos volver a jugar. Ahora mismo es un debate estéril que solo genera conflictos de intereses, como está ocurriendo en algún país donde casualmente los únicos que no quieren acabar la competición son los que están compitiendo para no descender", subrayó.

Respecto a la posibilidad de jugar a puerta cerrada, el presidente de LaLiga recalcó que "no habrá aficionados en los estadios hasta que no lo digan las autoridades sanitarias", ya que "no es una decisión que dependa de LaLiga ni de los clubes". "Ya estamos calculando cuál puede ser la disminución en la venta de entradas", explicó, tras lamentar lamentar que ha resultado "imposible" llegar a un acuerdo global con los futbolistas españoles para recortar sus sueldos.