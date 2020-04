Los riesgos del uso abusivo de los geles desinfectantes

Lunes, 6 de abril de 2020

Especial precaución con los jabones de mala calidad, con utilizar mucho gel hidroalcohólico o geles caseros de dudosa eficacia y lesivos con la dermis

El abuso de los geles desinfectantes y del lavado de manos puede causar problemas en la piel, sobre todo en aquellas personas que ya padecían algún trastorno en la misma o en las que están utilizando jabones de mala calidad, mucho gel hidroalcohólico o geles caseros de dudosa eficacia y lesivos con la dermis. De ahí la importancia de seguir unas pautas básicas para que lavarse las manos nos ayude a protegernos del coronavirus pero sin dañar la piel.

El exceso de higiene, sobre todo con el uso de jabones que dañan la capa protectora de la piel, puede provocar desde una ligera irritación hasta una dermatitis pasando por picor, escozor o enrojecimiento. Si a esta irritación se añade un gel desinfectante, que por su alto contenido en alcohol va a resecar la piel, los efectos se multiplican y pueden aparecer grietas o inflamaciones. Se recomienda utilizar jabones afines a la piel y de esa manera evitar la lesión de la epidermis. Hay productos que limpian y protegen a la vez.

El lavado ha de durar al menos 20 segundos, incidiendo en todas las zonas con agua y abundante jabón, así como un buen aclarado y dejando secar al aire o con papel desechable. Con conciencia ECO, en casa, si está limpia, si no hemos salido y nadie puede ser portador del virus, no es necesario desechar las toallas o el papel.

El gel hidroalcohólico sustituye al lavado de manos cuando no es posible desinfectarlas con agua y jabón. Dentro de casa, lavarse y utilizar gel desinfectante no tiene sentido alguno salvo que convivamos con un paciente infectado. Por supuesto, el gel solo debe aplicarse sobre la zona expuesta. En niños, a partir de los 2 años, se puede utilizar bajo supervisión de un adulto, sobre todo evitando que puedan ingerirlo, y vigilando cómo reacciona su piel, ya que es más sensible que la de un adulto.

Los geles de fabricación casera han de tener un 60% de alcohol, y algún ingrediente humectante para no resecar tanto la piel.

En cualquier caso, incluso en los niños, pero sobre todo en las pieles más sensibles o más problemáticas, es obligatorio hidratar la piel con una buena crema hidratante que contenga buenos ingredientes.