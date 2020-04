La comarca mirobrigense sin fiestas patronales a causa de la pandemia mundial

Lunes, 6 de abril de 2020

Tras el deseado fin del confinamiento previsto por el gobierno español para finales del mes de abril o mediados de mayo, tendremos que enfrentarnos a la realidad que nos espera fuera de nuestras casas. Comenzaremos en primer lugar a volver a poner en marcha nuestros negocios y asistir a nuestro puesto de trabajo siempre que la empresa que a la que pertenecemos exista o necesite de nuestros servicios, al menos durante un tiempo.

Al pasar varias semanas encerrados en nuestras, casas nos viene a nuestra cabeza el pasarlo bien y ver a nuestros familiares y amigos, ganas de hacer una fiesta y pasarlo bien. Qué mejor momento para ello si las fiestas de nuestro pueblo están a la vuelta de la esquina.

Dadas las circunstancias, la celebración de las fiestas de diferentes lugares van a quedar anuladas o pospuestas, bien para otro año, o con un pequeño ápice de retrasarlas antes de que termine el 2020, esta última opción de dudosa puesta en escena.

La primera cita festiva cancelada será la de la Romería del Cristo de la Exaltación de Gallegos de Argañán, cuya celebración estaba programada para finales de abril. Le siguen las de La Santa Cruz de El Bodón y Saelices el Chico, que han confirmado a este medio de comunicación su cancelación. En cuanto al panegírico del Cristo de la Exaltación el alcalde de la localidad de Gallegos de Argañan, José Serafín Bajo, cabe la posibilidad de retrasarlas para el mes de agosto, pues no celebran fiestas en la época estival aunque queda a la espera de como quede la situación de la concentración de personas para esas fechas.

En el caso de Saelices el Chico y El Bodón, sus alcaldes Francisco Javier Bernal y Juan José Oreja respectivamente, al contar con otro acontecimiento festivo en el mes de agosto quedarán a la espera de la situación, contando con la posibilidad en caso de que se pueda, potenciar o alargar los eventos estivales.

Las siguientes fechas festivas que con bastante seguridad quedarán suspendidas serán el Corpus Christi de La Fuente de San Esteban y Sancti-Spíritus, pues los alcaldes de dichas localidades Manuel Rufino García y Bienvenido Garduño, no ven oportuno la concentración de personas tanto en eventos religiosos y taurinos, además de que tienen la duda que las autoridades sanitarias lo permitan.

San Antonio en Martín de Yeltes y Campillo de Azaba, quedarán en la misma situación. Al igual que los anteriores alcaldes, Eleuterio Fuentes y Julían Fandiño, suspenden las fiestas aunque estudian la posibilidad de aplazarlas poniendo siempre por delante la seguridad de sus vecinos y visitantes. Carpio de Azaba, que celebra San Isidro el 15 de mayo también da por cancelados los actos festivos y encierros a caballo, según la estimación de su primer edil Vidal Arturo Gómez.

La comarca del rebollar que celebra las fiestas de San Juan durante la última semana del mes de junio, quedarán suspendidas, aunque solamente lo confirmaron a este medio los alcaldes de Navasfrías y El Payo, Esteban Alonso y Agapito Pascual. Robleda, que también celebra San Juan su primer edil, José Luis Varas, no confirmó su cancelación por no haber tenido la posibilidad de tener una reunión con los concejales de la corporación, aunque todo apunta según su opinión personal, a que no van a poder llevarse a cabo.

La misma suerte correrán las festividades de San José Obrero en Ivanrey, a primeros de mayo, y los demás agregados de Ciudad Rodrigo, como Bocacara y Águeda, con las celebraciones de San Miguel Arcángel y San Isidro labrador durante el mes de mayo.

En duda la celebración de las fiestas estivales en el resto de localidades:

La situación por el COVID-19 apunta a que las fiestas de verano del resto de los pueblos de la comarca mirobrigense, puedan suspenderse o celebrarse de una forma muy distinta a la que estamos acostumbrados En este momento en el cual no existen referencias de una situación anterior, no podemos informarles con exactitud de las celebraciones de las fiestas de verano, pero lo que sí está claro y es evidente que este año 2020, vamos a vivir situaciones muy diferentes en nuestras poblaciones de veraneo y descanso.

Son pocos meses de prórroga hasta el verano para que la situación de la pandemia quede controlada, por lo que tanto a lugareños, oriundos y autoridades, les surgirá la siguiente pregunta, ¿Será conveniente ir este año al pueblo? O ¿Será conveniente que se llene este año de gente nuestro pueblo?