Cada gesto cuenta, la caridad no cierra

Lunes, 6 de abril de 2020

La cuarentena, el confinamiento en casa, la enfermedad, la muerte, el desconsuelo, la tristeza,…, son realidades que han entrado de lleno en nuestras vidas, de repente, poniéndolo todo patas arriba. La solidaridad, la oración, la comunidad, la compasión, la ayuda colectiva, la superación, el apoyo imprevisto,…, son reacciones que han brotado de nuestro interior ante la situación que estamos viviendo debido a la pandemia. Pero… ¿todos lo vivimos de la misma forma? ¿Todos afrontamos el día a día de la misma manera? ¿Qué ocurre con las personas más vulnerables?

Lo cierto es no todos tienen las mismas posibilidades a la hora de sobrevivir y resistir en este momento de extrema gravedad. Los ancianos que viven solos en nuestros pueblos, se encuentran más aislados. Son muchos los que han perdido el empleo o ven como las puertas se cierran ante la posibilidad de tener una fuente de ingresos. Hay niños y niñas que no tienen Internet, ni cuentan con un ordenador para poder acceder a la formación en línea. Esta situación es muy difícil de entender también para los niños con necesidades especiales o las personas con problemas de salud mental, que la viven de forma aún más intensa. Hay familias que no cuentan con un hogar estable, que carecen de medios para poder costear la calefacción, el agua, la electricidad. Algunos contaban con beca comedor para sus hijos y ahora tienen que darles de comer en casa. A todo esto se añade una convivencia que no siempre es fácil, en espacios muchas veces reducidos. Y así, se podría continuar, describiendo una situación donde hace falta ayuda y apoyo.

Desde Cáritas, os invitamos a generar tejido social, a fortalecer la comunidad a través de gestos sencillos como localizar a las personas que viven solas y establecer comunicación. Como dice el cardenal Tagle, presidente de Caritas Internationalis, “debemos evitar que el miedo nos ciegue a las necesidades de los demás”.

La Caridad No Cierra, Cada Gesto Cuenta. Cáritas Diocesana Ciudad Rodrigo continúa estando cerca. Si quieres contactar con Cáritas puedes hacerlo a través del 923 460693 o en el teléfono 682322058. Además puedes colaborar en la campaña de emergencia de Cáritas Española sobre el coronavirus, en el siguiente enlace.