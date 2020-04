Sentir de un adolescente

Lunes, 6 de abril de 2020

“Tengo 13 años y mi madre trabaja en una residencia de mayores. Hoy he sentido la necesidad de hacer llegar cómo estoy sintiéndome ante esta situación. Básicamente voy a contar un poco de mí día a día. Sin darme cuenta ya han pasado 20 días que al principio se me hicieron muy duros pero ahora cada día es una oportunidad de descubrir cosas nuevas como talentos ocultos o alguna pasión, al principio pensé que esto iba a ser muy largo y que no aguantaría mucho en casa con mi madre y mi hermana pero realmente me lo estoy pasando genial, todos los días hay risas, fiestas, videollamadas con amigos y familiares, algún partido al ping-pong, aunque sinceramente también hay alguna bronca porque es normal que alguna vez choquemos.

En cuanto al colegio es un poco difícil dar las clases desde casa, pero quiero dar las gracias a todos los profesores que están dando lo máximo para hacer esto más ameno y lo mejor posible, por ejemplo: haciendo videollamadas en clase para que podamos entender mejor la materia que estemos dando o haciendo videos explicando un tema y proponiéndonos muchos juegos como un ‘scape room’ de matemáticas que estaba bastante bien y que me gustó mucho.

Cada vez que mi madre entra por casa siempre le decimos que se lave las manos y aunque se las haya lavado siempre tengo miedo de que en unos días mi madre o mi hermana empiecen a tener síntomas y se cojan el virus, cada día mi madre me cuenta como está yendo la situación en la residencia y la verdad es que es horrible y hace lo posible para llevarlo bien pero entiendo que es difícil y que cada día está expuesta a un riesgo pero hay que seguir adelante para vencer a este virus y por último quiero decirle a mi madre que estoy muy orgullosa de ser su hija y que hay que tener fuerza. JUNTOS PODEMOS, #YOMEQUEDOENCASA.”

Irene Casas Sánchez