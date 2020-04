Segunda carta 

Lunes, 6 de abril de 2020

Maldito Coronavirus: Muy en contra de mi voluntad, tengo que volver a escribirte: no te has muerto y sigues haciendo maldades.

Estamos en plena Semana Santa y seguimos confinados en nuestras casas. Este año los cristos y las vírgenes no saldrán de sus capillas para procesionar por las calles entre música, flores y velas, porque cofrades, devotos y turistas seguimos confinados en casa. Este año las playas están vacías, vacías están las casas rurales, los hoteles, restaurantes y bares están cerrados, porque aunque son días de vacaciones, seguimos confinados en casa. Este año la Guardia Civil no vigilará las carreteras para auxiliar a los conductores y evitar accidentes de tráfico, lo hará para impedir que los irresponsables que nunca faltan se desplacen a sus segundas o terceras viviendas para cambiar de aires, porque nos guste o no nos guste, por nosotros y por los demás, debemos seguir confinados en casa.

Esta Semana Santa de banderas a media asta en señal de luto por tantos miles de muertos, de calles desiertas porque no hay ni a dónde ir ni de dónde venir, de días tan en silencio como las noches, nos traen a la memoria las semanas santas de la Dictadura. Aquellas eran las semanas más aburridas del año. Por obra y gracia de Franco se cerraban todos los lugares de ocio, a veces hasta los bares, en la televisión solo podían verse películas religiosas, las emisoras de radio solo podían emitir música clásica, y aunque los españoles, creyentes o no creyentes, estaban obligados a llenar las iglesias, ni las campanas podían tocar para avisarlos. Si bien es verdad que la vigilancia se fue relajando a medida que fueron pasando los años, no es menos cierto que el martirio de las Semanas Santas duró cuarenta años.

Pero aunque ahora te creas tan fuerte, no te hagas ilusiones, tu solo nos robarás esta Semana Santa porque solo tienes dos opciones: o te mueres o te matamos, porque afortunadamente son muchos los que trabajan para salvar a la humanidad de enemigos como tu.