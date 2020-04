IU asegura que se ha desmantelado el proyecto solidario de mascarillas y pantallas de Béjar porque estos materiales no están homologados

Lunes, 6 de abril de 2020

El Área de Salud de Izquierda Unida Castilla y León considera que no tiene justificación el hecho de negarse a utilizar las pantallas realizadas por diferentes grupos de Makers en la Comunidad. A entender de Izquierda Unida, las pantallas que fabrican los makers de la Comarca de Béjar, y otros lugares de la Comunidad, son un gran valor en la lucha por la contención de las infecciones del Covid-19 en las distintas comarcas.

IUCyL explica que “estos productos no están considerados producto sanitario, por lo cual su homologación no correspondería a la Sociedad Española del Medicamento. Son EPIS, y como tales su homologación debe cursarse a través del Instituto Nacional de Trabajo y Seguridad Social.”

Según el coportavoz del Área de salud de IU, Francisco Javier Herrero Polo, esta tarea, así como la entrega de materiales, debe ser solicitada y facilitada por la propia Junta de Castilla y León. “Es obsceno desechar el material que estas personas, con su tiempo, esfuerzo y conocimiento están poniendo a nuestra disposición para ayudar a salvar vidas y rebajar el número de contagios. Sobre todo si tenemos en cuenta que es la falta de soberanía de producción nacional, apegada al territorio, lo que tiene al país en esta situación de escasez. Además, la propia Junta de Castilla y León ha distribuido pantallas de cartón, con su propio logo, o ha solicitado a la ciudadanía, a través de Igea, materiales escolares para improvisar pantallas con ellos. Es totalmente incongruente.”

Carmen Franganillo, portavoz del área de salud de IUCyL, explica que “estas pantallas se están utilizando en algunos Ayuntamientos, y que desde el Ayuntamiento de Zamora incluso se han puesto los medios para ello, protegiendo, desde el inicio de la crisis a toda su plantilla y a la de los servicios que dependen de esta entidad. Un ejemplo de ello es que desde el primer momento se preparó y dotó de material al personal del Servicio de Ayuda a Domicilio, que está en contacto con un colectivo de alto riesgo, algo que no ha sucedido en otros municipios hasta muy avanzada la crisis, y de forma bastante precaria. Este Ayuntamiento, donde gobierna Izquierda Unida, siguiendo la iniciativa particular surgida por el colectivo de “makers” y en la cual se han volcado de forma altruista numerosos comercios de la capital y de la provincia, impulsó la producción de estos elementos protectores, para dotar así al personal sanitario y a trabajadores de otros servicios, como farmacias o supermercados, de nuevas herramientas con las que ayudar a prevenir la expansión del virus COVID-19. Además, se han ofrecido a trasladar material a otras zonas donde se necesite. Esta y otras iniciativas del consistorio hacen que sea el más avanzado de la CCAA en la lucha contra el virus.”

Para finalizar, desde Izquierda Unida de Castilla y León entienden que “la situación de escasez de materiales en el mercado hace imprescindibles todos los materiales realizados con apego al territorio y que las pantallas fabricadas en el Campus Viriato no son suficientes o podrían no llegar a todas las comarcas que las necesitaran. Además, el ofrecimiento de los makers se realiza de forma altruista. No podemos rechazarlo”. Consideran que “el papel de la Junta no es vetar el uso del producto, si no facilitar las instrucciones para la homologación del mismo, en coordinación con Trabajo y las propias Universidades de CyL como se venía haciendo también en Béjar”.