Preguntate...............

Iván Redondo se nos queda en blanco y recurre a frases del discurso de John F, interpretadas a su manera... "No te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tú país" reinterpretado por Sanchez resulta carente de empatía, de solidaridad, de emoción…vacuo Pedro Sanchez, largo, superficial insustancial… casi le diría, pueril.

John F. Kennedy el día de su investidura, un 20 Enero 1961, pronunció uno de los grandes discursos para la historia de la humanidad. El trigésimo quinto Presidente de los Estados Unidos, demostró gozar de oratoria sublime y exquisita. Siempre nos quedara.

“No preguntes lo que tu país puede hacer por ti; pregunta lo que tú puedes hacer por tu país.”

Compatriotas:

Celebramos hoy, no la victoria de un partido, sino un acto de libertad —simbólico de un fin tanto como de un comienzo— que significa una renovación a la par que un cambio, pues ante vosotros y ante Dios Todopoderoso he prestado el solemne juramento concebido por nuestros antepasados hace casi 165 años. El mundo es muy distinto ahora. Porque el hombre tiene en sus manos poder para abolir toda forma de pobreza y para suprimir toda forma de vida humana. Y, sin embargo, las convicciones revolucionarias por las que lucharon nuestros antepasados siguen debatiéndose en todo el globo; entre ellas, la convicción de que los derechos del hombre provienen no de la generosidad del Estado, sino de la mano de Dios.

No olvidemos hoy día que somos los herederos de esa primera revolución. Que sepan desde aquí y ahora amigos y enemigos por igual, que la antorcha ha pasado a manos de una nueva generación de norteamericanos, nacidos en este siglo, templados por la guerra, disciplinados por una paz fria y amarga, orgullosos de nuestro antiguo patrimonio, y no dispuestos a presenciar o permitir la lenta desintegración de los derechos humanos a los que esta nación se ha consagrado siempre, y a los que estamos consagrados hoy aquí y en todo el mundo.

Que sepa toda nación, quiéranos bien o quiéranos mal, que por la supervivencia y el triunfo de la libertad hemos de pagar cualquier precio, sobrellevar cualquier carga, sufrir cualquier penalidad, acudir en apoyo de cualquier amigo y oponernos a cualquier enemigo………………………………………………………..

Finalmente, ya seáis ciudadanos norteamericanos o ciudadanos del mundo, solicitad de nosotros la misma medida de fuerza y sacrificio que hemos de solicitar de vosotros. Con una conciencia tranquila como nuestra única recompensa segura, con la historia como juez supremo de nuestros actos, marchemos al frente de la patria que tanto amamos, invocando Su bendición y Su ayuda, pero conscientes de que aquí en la Tierra la obra de Dios es realmente la que nosotros mismos realicemos

Da inmenso placer escuchar la voz que supo ilusionar otra vez América, jóvenes, ancianos, niños, le recuerdan como uno de los mejores presidentes. Basó el discurso en aunar, nunca en separar. No basta con traer gente de otros países, y hacernos los buenismos, no D.Pedro, han de integrarse en el nuestro, asumir costes y sacrificios, no darle paguitas, tal que se hace en España. Y esa ¡“conciencia”! (Conocimiento responsable y personal de algo determinado, como un deber o una situación. RAE)

¿Han tenido ustedes conciencia en los momentos tan terribles que están asolando España?, no, claramente no, .Cuando hablan es para mentir…mejor calladitos a contestar a preguntas filtradas y por si eso no llega, ha de leerlas... ¡por favor! ¿A donde ha llegado su incapacidad intelectual? Evadieron responsabilidades con el cuerpo sanitario, engañaron al ciudadano… El burdo y zafio Iglesias Turrión fabrica “relatos” de comunismo bolivariano ¿Dónde dejó y con quien la conciencia? ¡Ah! está carente de ella. Micrófono en mano alecciona al pueblo, da su mitin... se han confundido de momento, lo suyo era: asaltar cielos desde la tierra; las manifas revolucionaras que tanto ansía. ¿Sabe a donde conducen?

Ni usted ni su Presidente, pidan jamás al ciudadano comprensión, desconocen la realidad que vivimos, mienten tergiversan datos a su antojo, insuflan veneno a sus seguidores, les alimentan odio… ¿A dónde quieren llegar? A perpetuarse en el poder. Recuerden que detrás de la tormenta que hoy nos asola, llegará la luz y todos, menos los ciegos psíquicos verán la cantidad de mentiras y bulos que se han inventado, como han puesto la maquinaria que mejor manejan RRSS a funcionar ¡Pena de seguidores!

Hablan de riqueza ¿Qué riqueza? Están esquilmando más que el fuego al bosque, a las empresas, a las PYMES, ni con respirador asistido podrán sobrevivir… en definitiva, llevar al trabajador al paro, hacer ver que los empresarios son ogros, que chupan la sangre de los empleados ¿eso está muy pasado de moda, no, que no cuela ni como prenda vintage china?. Lo suyo es leninistaestalinista. Manual de primaria: “cuanto peor, mejor” llevar a la máxima desesperación para reencauzar con métodos revolucionarios, por si alguien no se ha enterado, incluyen, SIEMPRE, la máxima violencia. Para cualquier cura, lo primero es limpiar y desinfectar. Este Gobierno está muerto.