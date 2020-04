“Tratamos de agilizar los trámites de los dos proyectos de renovables”

Jueves, 9 de abril de 2020

Julián Martín, alcalde de Villarino de los Aires | M. C.

En este primer año de legislatura, Julián Martín comienza por recordar las restricciones a las que se ve sometida su gestión como consecuencia de la deuda municipal, en la actualidad cercana a un millón de euros: “Somos de los que pensamos que primero hay que sembrar para recoger, y estamos tratando de agilizar la tramitación de dos proyectos de energías renovables, uno eólico y otro de placas solares, seguro que serán los proyectos más importantes de la legislatura, siempre que se lleven a cabo”, subrayaba Martín.

Iberdrola está tramitando un parque de placas solares de 50Mw en la finca de Las Cañadas, terrenos pertenecientes al término municipal de Villarino; y otra empresa, de nombre Zora, tiene concedido el montaje de una planta de placas solares de 230Mw en terrenos de Villarino y Cabeza de Framontanos.

En cuanto al parque eólico, Martín recuerda que Iberdrola tiene concedidos 550Mw que irían en terrenos de Cabeza de Framontanos y Villarino: “En estos momentos están con la tramitación, y su realización nos sacaría de la situación económica con la que nos encontramos el Ayuntamiento. De no ser así, tener que ir poco a poco, se nos pasaría la legislatura y sería muy difícil acabar de quitar la deuda en su totalidad. Seguir adelante como lo estamos haciendo tras coger el Ayuntamiento con casi 3 millones de deuda, dando trabajo el máximo que podemos y que a los trabajadores del Ayuntamiento no les falte el sueldo, aunque a veces tengamos que retrasar algo el pago a las empresas proveedoras, a las que les pido disculpas, pero estando yo aquí todos cobrarán; afrontar esa situación que digo, pagando poco a poco y reduciendo deuda lo que podemos, creo que tiene mucho mérito, aunque algunos no lo reconozcan”, señala Martín.

Empleo y concentración

Además de solucionar la situación económica municipal, el alcalde de Villarino destaca el empleo como otro factor muy importante de lo que supondría la puesta en marcha de estos proyectos. “La cantidad de empleos, según dicen los técnicos, rondaría las 600 personas durante el montaje de la instalación, unos dos años, y desde el primer momento he luchado porque tengan preferencia los vecinos de Villarino y de otros pueblos de la comarca. Esta sería una manera de contribuir a fijar población en la zona”.

Otro de los proyectos en la agenda de Julián Martín es la concentración parcelaria en Villarino, uno de los pocos pueblos de la provincia que carece de infraestructuras agropecuarias idóneas para facilitar el aprovechamiento de los terrenos, difíciles ya de por sí en Las Arribes y más en Villarino, donde a su escasa productividad se suma la orografía del terreno y la diseminación en pequeñas fincas, en la actualidad su gran mayoría sin ningún aprovechamiento y semiocultas por la vegetación. A este respecto, Julián Martín señala que “no hace muchas semanas, en la Delegación Territorial de Agricultura y Ganadería de Salamanca, me aseguraron en la visita que hice junto con el concejal Antonio Ullán, que en esta legislatura si fuera imposible iniciar las obras de los caminos, al menos dejarían hecho el proyecto y su publicación en el BOCyL”.

En cuanto a próximas obras en el municipio, el regidor villarinense destaca el proyecto de pavimentación con granito de la Plaza Mayor del pueblo, “que se lo merece”, añade. Su ejecución la hará directamente el Ayuntamiento con la contratación de personal “para darle empleo a los vecinos del pueblo”. El presupuesto del total de la obra asciende a 158.000 euros divididos en dos fases, la primera será de una mayor cuantía y se ejecutará en breve, “alrededor de unos 100.000 euros con cargo a los Planes Provinciales, el resto del plan bianual, la parte proporcional que le corresponde, se empleará en Cabeza de Framontanos para asfaltar desde la entrada del pueblo por Villarino a la Plaza del pueblo”, añade el regidor.

Promoción turística

Al objeto de embellecer el municipio, las ayudas del Parque Natural Arribes del Duero que recibe Villarino por su pertenencia a este espacio protegido, el Ayuntamiento los ha empleado en el acceso desde la carretera de Pereña, una vez que la entrada por la zona de Trabanca se encuentra totalmente adecentada desde hace tiempo por ser el acceso principal desde Salamanca. Esta actuación ha consistido en la colocación de bordillos de piedra con nueva iluminación, zona de aparcamiento y mejorada la seguridad en un tramo por el desnivel del terreno con la construcción de un muro de piedra.

Por otro lado, Julián Martín recuerda que, con Fermoselle, Villarino ha sido el principal impulsor de la Ruta del Vino Arribes, propuesta que recorre una treintena de municipios de las provincias de Zamora y Salamanca con 65 recursos asociados. Esta es la principal apuesta de Julián Martín, no en vano es su presidente, por lo que con su creación trata de dar un ‘empujón’ al turismo, un sector que reconoce “va un poco lento, pero en el que se empieza a ver más movimiento, más gente que viene a visitarnos; va poco a poco, pero en línea ascendente, con lo cual nos hace mantener la esperanza de cara al futuro”.

Al margen de esta iniciativa, el Ayuntamiento pretende recuperar la Marcha de Senderismo ‘Puerta de las Arribes’, evento previsto inicialmente para el 2 de mayo pero que por los acontecimientos que todos conocen, “lo más probable es que tengamos que aplazarla o suspenderla hasta el próximo año. Ya veremos cómo se desarrolla el coronavirus”.