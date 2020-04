“Todos los días a las 20h. me pongo el chándal y me imagino que estoy en el Francisco Mateos”

Sábado, 4 de abril de 2020

Al igual que la práctica totalidad de la actividad del país, las competiciones deportivas están paralizadas por la cuarentena, con el añadido en su caso de que es toda una incógnita cómo regresarán (es decir, si se reanudarán tal y como se paralizaron, si se empezará de cero después del verano,...).

Sobre este asunto, y sobre la situación del Ciudad Rodrigo CF en el momento del parón, charlamos con el entrenador del primer equipo y director deportivo del Club, Aris Marcos, quién anuncia que “cuando pase toda esta epidemia haremos una gran fiesta en el Francisco Mateos para nuestros jugadores, entrenadores, directivos, socias y socios, patrocinadores, aficionados, periodistas, médicos....”.

-Personalmente, ¿cómo está llevando la cuarentena?

-Positivamente, siempre intento buscar lo más positivo de la vida. Hay que intentar estar muy fuerte mentalmente, ser muy positivo y valorar lo bueno de la vida que tenemos los ciudadanos en España; si miramos como está la gente en Guayaquil (Ecuador) veremos y nos daremos cuenta de que somos un país privilegiado. Durante todas estas horas y días pues me entretengo cocinando que me encanta, a su vez estoy con un máster y me tiene muy entretenido, y tengo suerte que mi casa tiene un patio y puedo ejercitarme un poco. Luego obviamente pues se echa mucho de menos a la familia, a mis padres, hermanos, sobrinos, cuñadas y a mi novia, pero con las tecnologías que tenemos pues les puedo ver diariamente y estoy feliz. Yo no veo las noticias, ni el telediario, ni debates sobre el coronavirus: ESO NO AYUDA EN NADA, nos deprime, nos angustia y nos crea confusión. Yo me pongo música y canto y bailo, me pongo monólogos y me río, busco cosas que me alegren el día.

-Este parón inesperado, ¿ha llegado en el peor momento para el Ciudad Rodrigo CF por los resultados que venía cosechando el equipo?

-Los resultados desde mi llegada al banquillo del equipo son espectaculares. Los jugadores tienen un mérito terrible, sin ellos sería imposible; los chicos estaban en una línea muy ascendente -las estadísticas lo contemplan-, en lo que llevábamos de segunda vuelta estamos líderes, y la afición cada partido se notaba con más ganas e ilusión, cada partido veo más ambiente, pero yo no lo voy a calificar de que haya venido en el peor momento, sería muy injusto por mi parte. Somos muy afortunados de que de todas las personas que componemos el club (directivos, jugadores y cuerpo técnico de toda la familia del Ciudad Rodrigo CF) nadie ha dado positivo en el virus, ese es el mejor triunfo posible, el fútbol ya volverá, ahora el mejor gol es acabar con esta pandemia que está destrozando familias con fallecimientos de familiares y ni siquiera poder despedir; eso es lo más triste de todo esto.

-Confinados en sus casas, ¿qué tipo de entrenamiento están realizando los jugadores? ¿Se les han puesto deberes?

-Estoy seguro que los jugadores hacen ejercicio; son chicos que se cuidan mucho y que tienen ilusión de acabar la liga. Nuestro preparador físico les mandó deberes amenos y divertidos, hablo diariamente con ellos, son grandes personas y buenos profesionales, les echo mucho de menos, al igual que echo de menos a todos los equipos del fútbol base. Tengo la ilusión de ver muy pronto a los más pequeños corriendo detrás del balón, ese es mi sueño ahora mismo.

-Más allá del apartado físico, ¿se está trabajando a distancia algún aspecto táctico o técnico?

-Sinceramente no, yo solo estoy trabajando la motivación y el estar con humor en el día a día. Para mí que soy el entrenador es lo más importante, que ninguno decaiga ni esté triste; frente a esta epidemia mi mayor trabajo es tener a la gente alegre y es lo que hacemos por el grupo, bromeamos todos y reímos todos, esa es mi estrategia al igual que lo hago con los directivos, amigos y familiares. No soy de estar deprimido porque se sufre el triple; yo prefiero soñar con que nos queda un día menos para correr la banda del Francisco Mateos y celebrar un gol junto a mi gran afición que les echo de menos.

-¿Tiene esperanzas de que se pueda volver a retomar la temporada? ¿Es partidario de retomarla, sea cuando sea, o de hacer borrón y cuenta nueva y empezar de 0?

-Personalmente opino que sí, la esperanza jamás la pierdo ni en el fútbol ni en la vida misma; si no se suspende ni la primera ni la segunda división creo que el fútbol senior tendrá competición, es de lógica. Y sino pues me mojo y pienso que debería quedar como temporada nula, sin ascensos ni descensos, pero obviamente eso es una faena terrible por ejemplo para el Peñaranda que lleva todo el año líder. Por eso opino que creo que si se pudiera lo justo es acabar la liga.

Yo lo primero que deseo es que se acabe esta pesadilla ya y no haya más muertes, después de todo eso lo que deseo es que personas como mi portero Pepo puedan abrir su taller y pueda trabajar al igual que el resto de personas, y por último por supuesto que deseo y quiero reanudar la competición, es más para nuestro pueblo y afición sería muy positivo que regrese el fútbol y volvamos a sonreír todos juntos; siempre hay que creer y tener fe.

-¿Han recibido alguna comunicación de la Federación sobre posibles escenarios?

-No hemos recibido absolutamente nada, hasta que el gobierno no quite el estado de alarma pues poco puede hacer la Federación.

-¿Han contactado con otros clubes para conocer cuál es su opinión al respecto?

-Sí, por supuesto que sí, hablo con muchas personas del fútbol como con un gran amigo que tengo en China de entrenador que es Iñaki, hablo con jugadores de todas las categorías y hablo con entrenadores de mi grupo; hablo mucho con Juanfran, del Navega, pero sinceramente poco hablamos de fútbol, ahora lo que más deseamos es que se acabe esta pandemia, ese es el mejor gol.

-¿Qué balance hace de estos tres meses que lleva al frente del equipo?

-Positivo, pero debemos dar más para volver a hacer historia, todos los días se debe y se puede mejorar. Llegué en un momento en el que el equipo estaba en descenso directo por arrastres y ahora estamos mirando hacia arriba, creo que a un punto del tercero. No es mérito mío, es mérito absolutamente de todos, desde la junta directiva por apoyar y confiar en mí diariamente, mérito de mis ayudantes por creer en mi trabajo y ayudarme en todo, mérito de mis jugadores por cambiar su mentalidad de juego y modificar muchas cosas en tan poco tiempo y creer en un loco como yo, y por supuesto mérito de la afición por empujar y querer soñar nuevamente conmigo.

-¿Cuáles cree que son las causas del cambio que ha dado el equipo?

-Especialmente el vestuario, hay mucha unión y motivación; cuando llegué el equipo estaba ploff, muy muerto anímicamente, venia de duras derrotas, de resultados con muchos goles en contra, tenían dudas, pero yo les dije ‘señores, dejen la ansiedad, dejen de sentirse malos jugadores, son muy buenos salgan a disfrutar no pueden salir al campo agarrotados, tensos, salgan a disfrutar, son jugadores y muy buenos, arrópense unos con otros y a remar juntos’. Tuvimos que cambiar la forma de jugar, no menosprecio absolutamente a ninguna persona, pero hubo que jugar más directos, estar alejados de nuestra área defensiva y estar lo más rápido posible en área rival, les dije en cuanto aterricé ‘yo vengo a ganar, no a jugar bonito, me da igual como pero ganar’. LA IMPLICACIÓN ES ENORME Y EL VESTUARIO ES ESPECTACULAR, el mérito es de ellos, yo solo les motivo y animo, en el grupo todos los equipos son muy competitivos, absolutamente todos.

-¿Cuáles diría que son las principales fortalezas y las mayores debilidades del Ciudad Rodrigo?

-Fortalezas, QUE AMAMOS EL ESCUDO QUE DEFENDEMOS, que el jugador se mata hasta el pitido final por defender este gran escudo y por lograr ganar, son gladiadores, así es mi equipo soñamos y logramos. ¿Debilidades? Mi equipo solo cree en cosas positivas, no creo en las debilidades de mis jugadores, para mí todo lo hacen bien. Quizá antes teníamos una, que del minuto 85 al 95 nos entraba cagalera y no sabíamos jugar esos minutos, pero ahora ya sí, era por la necesidad y el ansia de ganar

-¿Qué tal el trato con el vestuario?

-Excelente, me ayudan en todo, son solidarios, humildes y compañeros, es el mejor vestuario que conozco.

-Está dándole bastante cancha a algunos jugadores del filial y también juveniles...

-Sí, así es, ya han debutado varios, cuento mucho con el fútbol base, me encanta mimar y cuidar el fútbol base, agradezco mucho a los entrenadores del fútbol base, especialmente a Joaquín, Ricardo y Juan Carlos, su colaboración siempre conmigo, al igual que agradezco a Agustín cuando viene a echarme una mano a los entrenamientos. Es de agradecer, todos sumamos.

-Como director deportivo del Club, ¿qué pasos se han dado a nivel de cantera en estos meses?

-Me mandan muchos vídeos padres y madres de los chavales haciendo ejercicio en sus casas, me alegra mucho el día recibir esos wasaps. Se les ha dicho que intenten hacer cosas en casa, cada uno lo que pueda, porque no todo el mundo tiene bicicleta estática ni patio, etc., pero sé que hacen cosas y les aplaudo, se merecen el mayor aplauso los chavales de la base. Yo todos los días a las 20h me pongo el chándal del Ciudad Rodrigo CF y salgo desde mi balcón a aplaudir, cierro diez segundos los ojos y me imagino que estoy en el Francisco Mateos y metemos gol en el último minuto y el público aplaude. PIENSEN EN POSITIVO SIEMPRE.

-¿Tiene previsto seguir la próxima temporada en el Ciudad Rodrigo CF?

-Por supuesto que SÍ, no creo que haya problema alguno, no pienso irme dejando mi trabajo a medias, ni dejando tirados a los presidentes, directivos, ni a mis jugadores, pienso lograr dejar al Ciudad Rodrigo CF en Tercera División, y por supuesto, que la próxima temporada mejoraremos el fútbol base, que para mí es muy importante, con el área deportiva ya he hablado varías veces, estoy encantado con los hermanos Tomé, David y Paco, ellos dos hacen que todo sean facilidades para mí, les estoy súper agradecido al igual que lo estoy de Jesús, Nacho, Javi, Manolo, Miguel y Conde, por apoyarme diariamente y creer en mi trabajo. SI PUEDES SOÑARLO PUEDES LOGRARLO.