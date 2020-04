Un libro para viajar libre por el mundo (Gratitudes a Editorial Betania)

Gratitud, en grado superlativo, debo a la madrileña Editorial Betania, dirigida por el poeta Felipe Lázaro, por su solidario gesto de permitir la descarga libre de este libro de entrevistas que estaba pronto a imprimirse. De esta forma, mis palabras viajarán deprisa hacia muchos ojos y sensibilidades de aquende y allende: ninguna tranquera provincial y/o escasez de recursos y entendederas, impedirá el conocimiento y acceso del mismo.

Y claro, vaya también mi gratitud a la antóloga de estas entrevistas, Violeta Boncheva, al prologuista Juan Carlos Martín y a los periódicos y revistas que entre 2011 y 2019 difundieron las mismas. Estos días van dando cuenta de esta obra tanto El Norte de Castilla como La Razón o Crear en Salamanca. Muy pronto saldrá en otros medios de comunicación. Así mis respuestas viajarán liberadan, sin fronteras. Esa es la mejor respuesta al aislamiento...

Copio la Nota de prensa elaborada por Editorial Betania. Al final del texto están los enlaces para descarga libre. (A. P. A.)

***** BETANIA se suma a la campaña internacional ¡QUÉDATE EN CASA! y regala este libro en solidaridad con la cuarentena global por el COVID-19 LIBRO DE LAS RESPUESTAS, de Alfredo Pérez Alencart

Nos enorgullece presentar –y liberar– la edición digital del volumen de entrevistas titulado’ Libro de las respuestas’ (Betania, 2020) del poeta peruano-salmantino Alfredo Pérez Alencart (Puerto Maldonado, 1962).

Ante una situación compleja derivada de la pandemia que asola a nuestro planeta, Betania quiere sumar un mínimo aporte para que los lectores, confinados al perímetro de sus hogares, puedan acceder libremente a estas reflexiones que, a modo de respuestas, ha venido ofreciendo, a periódicos y revistas de España y América Latina, el destacado poeta Pérez Alencart, profesor de la Universidad de Salamanca y referencia ineludible cuando se habla de poesía iberoamericana, tanto como autor como coordinador de los prestigiosos Encuentros de Poetas Iberoamericanos de Salamanca, un sólido puente literario por el que transitan los poetas de una y otra orilla del castellano y del portugués.

En el prólogo de esta obra, el poeta español Juan Carlos Martín Cobano manifiesta: “Una recopilación como la que ahora nos convoca debería comenzar con unas palabras sobre su protagonista, pero permítanme que en este caso dirija mi dedo elogiador en primer lugar a la antóloga, Violeta Boncheva. Ella aprendió a nadar hace años en las aguas no siempre tranquilas de la poesía de Alencart, como demuestran las traducciones de su Antología búlgara (2013). Parece ser que algo se le contagió del poeta, pues son típicos de él estos esfuerzos descomunales por dar preeminencia al otro, por sembrar palabras, libros y eventos que beneficien al prójimo poeta, o al prójimo de muchas otras categorías. Por ejemplo, en este caso, al prójimo estudiante o investigador que necesite conocer la posición de Alfredo Pérez Alencart con respecto a algunos temas clave, o esbozar su evolución, indagar en sus referentes literarios o adentrarse en su vivencia de la fe. Estas entrevistas son una herramienta valiosísima para conocer al hombre y al poeta, es decir, al poeta”.

Esta selección es el resultado de una generosa labor de la poeta, profesora y traductora búlgara Violeta Boncheva, a quien agradecemos haber confiando en Betania para publicar la obra de un poeta que apreciamos desde hace años. Ella seleccionó cincuenta y tres entrevistas publicadas entre 2011 y 2019, ajustando el principio al año en que conoció la poesía de su admirador autor. Al final del libro, a modo de epílogo, Alencart anota: “Esta dádiva que ahora me ofrecen tiene el vigor propio de las resurrecciones: Palabra y Tiempo y Vida que vienen en racimos de nueve cosechas, rescatadas desde la oscuridad fosforescente de aquello que alguna vez se vistió de gala en periódicos o revistas impresas y digitales. Ahora, así reunidas, parecen constituir un material por el cual algún lector —desorientado o no— puede darse una zambullida para conocer de esta vieja alianza que mantengo con la Poesía, esa Dama siempre deseada que, en la mayoría de los escarceos, resulta inalcanzable. Aquí estoy, sin intermediarios. Aquí se yergue un pliego de testimonios donde no se apaga la fe poética atada a los cordeles de lo sagrado, no entendido éste como señuelo de la fe sino como potencia infinita del Espíritu que hace prevalecer el cántico. (…) Ahora bien, siendo honestos, habría que afirmar lo siguiente: el poeta desbroza su camino preguntándose por su papel en medio de los cables de alta tensión de la existencia misma; preguntándose por el resurgir del odio o los fanatismos; preguntándose el por qué de tantos harapientos cuando el paisaje está moteado de riquezas; preguntándose si los destellos de la dicha o el amor resultan suficientes: preguntándose… La Poesía —el Verbo—, abraza todo aquello que mi ruda lira haya podido embarazar, bien preguntándome, bien tratando de responder”.

El libro se puede descargar desde la web de Betania, o bien desde los portales de la revista literaria digital Crear en Salamanca y Red Tiberíades,

En la portada se reproduce una fotografía de Alfredo Pérez Alencart leyendo un libro en el claustro del Colegio Fonseca de la Universidad de Salamanca, captada en 2013 por el fotógrafo David Arranz.

Alfredo Pérez Alencart (Puerto Maldonado, 1962). Poeta peruano-español y profesor de la Universidad de Salamanca. Es coordinador, desde 1998, de los Encuentros de Poetas Iberoamericanos de Salamanca. Sus poemarios son, entre otros: La voluntad enhechizada (2001); Madre Selva (2002); Cristo del Alma (2009); Cartografía de las revelaciones (2011); Margens de um mundo ou Mosaico Lusitano (2011); Los éxodos, los exilios (2015) y Barro del Paraíso (2019). Poemas suyos se han traducido a 52 idiomas y ha recibido, por el conjunto de su obra, el Premio Internacional de Poesía Vicente Gerbasi (Venezuela, 2009), el Premio Jorge Guillén de Poesía (España, 2012), el Premio Humberto Peregrino (Brasil, 2015) y la Medalla Mihai Eminescu (Rumanía, 2017), entre otros

Libro de las respuestas de Alfredo Pérez Alencart

Selección de Violeta Boncheva

Prólogo de Juan Carlos Martín Cobano

2020, 394 pp. Colección ENSAYO

ISBN: 978-84-8017-420-6

LIBRO LIBERADO PARA DESCARGA GRATUITA

