Los buitres acaban en Valderrodrigo con la vida de una vaca y su ternero en el momento del parto

Viernes, 3 de abril de 2020

Una gran bandada de buitres acababa este viernes en Valderrodrigo con la vida de una vaca y su ternero en el momento del parto. La propietaria de la explotación, I. C. V., pudo observar un gran número de estas aves sobre sendos animales, aunque el becerro estaba ya sin vida.

Sin embargo, la vaca se encontraba viva, hasta el punto de que permaneció con vida hasta el momento en el que un agente de Medio Ambiente se acercaba hasta al lugar para verificar la denuncia realizada por la ganadera.

Hay que recordar que la Junta de Castilla y León no reconoce este tipo de ataques por parte de esta ave protegida, por lo que la propietaria de la explotación no recibirá compensación económica alguna si no es a través de una sentencia judicial favorable, para lo que la ganadera tendría que recurrir al juzgado.