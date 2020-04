Nuestras fragilidades 

Domingo, 5 de abril de 2020

Nos hemos creído que vivíamos en sociedades muy poderosas, tecnológicamente avanzadas, con recursos más que de sobra para sostener ese llamado estado del bienestar, en el que de continuo nos hemos estado bañando, como si nos hubiera tocado en suerte el mejor de los mundos.

Los liberales han sacado pecho, planteando adelgazar el estado, reducir los impuestos y luego… sálvese quien pueda. De todo se ha hecho negocio, de la telefonía, de la luz eléctrica, del agua y… hasta de las residencias de ancianos.

Pero luego, –como ahora ocurre– cuando llegan las duras, quienes han adelgazado el estado, cuando han privatizado, se le exige al estado toda responsabilidad y se critica de continuo la acción del gobierno ante la crisis sanitaria y social, en una actitud cainita que, cuando menos, indica que no les duele el país, que no les duele el sufrimiento de la gente, de nuestra gente, que no solo corren el peligro de contagiarse del virus, sino también de perder sus empleos, cosa que estos días están padeciendo miles de nuestros compatriotas.

¿Es posible, a raíz de tantas muertes, que se sigan defendiendo las residencias de ancianos como negocio? ¿Es lícito? ¿No habrá que plantearse el modelo de ellas, como un servicio social y asistencial, con todas las garantías sanitarias que necesarias sean?

Este primero de abril, fallecía Don Daniel Redondo Redondo, en Valladolid, víctima del virus corona, mi profesor de lengua de primero de bachiller –cuando aquellos estudios medios se componían de seis años de bachiller y el preuniversitario–, en la localidad salmantina de Linares de Riofrío. Don Daniel era leonés, de Villaturiel. Él nos hizo aprender de memoria el “Anoche cuando dormía”, de Antonio Machado; el primer poema machadiano que llegó a mi conocimiento; un poeta que fuera decisivo en mi formación y que lo sigue siendo todavía. Este ramo de palabras va en memoria de Don Daniel, un hombre bueno que ha entregado su vida siempre a los demás.

Estos días, debido a la crisis sanitaria y también social, se están poniendo en evidencia las fragilidades de una sociedad como la nuestra, de un modelo de sociedad, en el fondo, no bien planteado, porque se ha descuidado (se llevan tantos años adelgazándolo) ese estado social que necesitamos, que proteja a los más desvalidos.

Como en el entremés de Miguel de Cervantes, estamos viendo, en nuestro retablo de las maravillas, al rey desnudo; pese a que tanto se haya pregonado que va vestido con todos los oropeles, tecnológicos y de todo tipo de recursos.

Ante nuestras fragilidades, que estos días se están poniendo tan en evidencia, tendríamos que salir de esta planteándonos muchas cosas, entre otras, si son convenientes unas residencias de ancianos planteadas como negocio y no como servicio; o si no se habría que volver a un estado con mayores recursos, para atender las diversas necesidades de toda la sociedad.

Porque el sálvese quien pueda no nos sirve.