“Mis síntomas son leves, no han sido los comunes y estoy estable”

Viernes, 3 de abril de 2020

Desde el corazón del brote de coronavirus, centenares de médicos de primera línea están infectados con el virus. Cristina Gil, médico adjunto del Servicio de Urgencias del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, es una de ellos. Dio positivo y ahora vive estos días desde su casa.

Su historia se remonta al 9 de marzo. “Esa semana empezamos a tener muchos ingresos, nosotros en la planta empezamos a ver que algo teníamos que hacer, aunque aún no teníamos nada preparado. Yo el día 10 estuve de guardia y a partir del 11 empezamos a dividir la planta en dos zonas, dejando a un lado la zona que nosotros llamamos de enfermos leves. Ese mismo día ya 3 compañeros con síntomas tuvieron que irse a casa porque habían estado en contacto con alguno de los enfermos contagiados y ya tenían síntomas. El día 15 yo tuve una guardia y hasta el día 18 no noté nada. Esa noche me desperté a eso de las 5:00 horas de la mañana con dolor de garganta, con un picor y un poco de tos”, relata.

En ese momento, no le dio importancia puesto que no se cumplían los síntomas más comunes en personas infectadas por Coronavirus como fiebre, por lo que el jueves 19 acudió con normalidad a su puesto de trabajo. Empezó a tener molestias en la espalda además de los síntomas ya mencionados, y “por responsabilidad”, se hizo la prueba del Covid-19. Efectivamente, dio positivo, y ahora se está recuperando.

“Estoy enclaustrada en mi habitación porque mi marido está enfermo también. Mi hija es la que nos está cuidando, aunque yo me siento bien. Estoy ayudando como puedo a mis compañeros desde aquí coordinando al equipo y estoy deseando ir a trabajar, aunque para eso tienen que hacerme dos test más y que los dos sean negativos”, detalla.

El mensaje que manda a sus compañeros es de “ánimo y fuerza”. Asegura que “el servicio de urgencias está bien organizado” y que “tanto la gerencia como la dirección se han implicado para facilitar el trabajo de tantos profesionales que se están dejando la piel para salvar vidas”.