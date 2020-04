Viernes, 3 de abril de 2020

Ha pedido a los adolescentes que tengan cuidado con las imágenes que comparten para que no sean víctimas de extorsiones o 'sexting'

La Guardia Civil ha recomendado a los padres que, durante estos días de confinamiento por la pandemia de coronavirus, instalen aplicaciones de control en los dispositivos móviles que utilicen sus hijos y ha pedido a los adolescentes que tengan cuidado con las imágenes que comparten para que no sean víctimas de extorsiones o 'sexting'.

"En estos días, los niños y los adolescentes pasan más tiempo de lo habitual con dispositivos móviles y hay que recordar a los padres que estén pendientes de los más pequeños instalándoles aplicaciones de control parental", ha aconsejado el jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, este jueves 2 de abril, durante la rueda de prensa del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus.

También ha insistido a los adolescentes "que sean precavidos con las imágenes que comparten para que no sean publicadas si ellos no quieren y no puedan acabar siendo víctimas de extorsiones o de 'sexting'", en relación a la difusión por la red de imágenes o vídeos de contenido sexual.