Los hosteleros verán descontada de la tasa de terrazas la parte proporcional a los días de la cuarentena

Jueves, 2 de abril de 2020

El alcalde de Ciudad Rodrigo Marcos Iglesias ha anunciado que los hosteleros mirobrigenses no deberán pagar por sus terrazas por el período de tiempo que no las tengan instaladas por la cuarentena obligada por el estado de alarma decretado para evitar la propagación del coronavirus. Marcos Iglesias indica que los hosteleros deben “tener la seguridad de que se van a liquidar los días teniendo en cuenta esta situación; no se va a liquidar por días que no ha habido ocupación de dominio público”.

El alcalde explica que “hay margen” porque el padrón de las terrazas se elabora en julio, y el cobro no se realiza hasta septiembre-octubre, por lo que cuando se haga la liquidación, “descontaremos los días” que no se hayan podido instalar. Ahora mismo, esa tasa por la ocupación de las terrazas es la que “puede llegar a preocupar más” en estos momentos, ya que no se está aplicando ninguna otra “al no haber actividad económica”.

En declaraciones a los medios de comunicación, Marcos Iglesias resalta la “sensibilidad absoluta” del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo “a todos aquellos que van a estar sufriendo, no sólo desde el punto de vista sanitario”. En este sentido, explica que en la ciudad “ya están creciendo las situaciones de necesidad” y “estamos volcándonos”, apuntando que ha estado hablando con ONGs de la ciudad, y “coincidimos que este es el prólogo de lo que va a venir; vienen tiempos difíciles y en la medida de lo que podamos vamos a ir ayudando”.

Marcos Iglesias también ha dado a conocer que ha realizado varias gestiones ante otras administraciones, porque la “minimización” de la “importante” crisis económica en la que va a derivar la crisis sanitaria “debe de ser responsabilidad de todos los poderes públicos”. En concreto, ha enviado sendas cartas al Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y a la Presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias, para que insten al Gobierno y a las Cortes a realizar reformas en la legislación para recoger la posibilidad de introducir beneficios fiscales en los tributos locales.

Según explica Marcos Iglesias, ahora mismo en los impuestos locales (el Impuesto de Bienes Inmuebles, el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, etc.) “no se prevé ningún beneficio porque la normativa lo imposibilita”, de ahí que considere que debería hacerse una reforma de la Ley de Haciendas Locales.

Por otro lado, también ha solicitado a Regtsa, el organismo recaudador de la Diputación de Salamanca al que el Ayuntamiento tiene derivado el cobro de los tributos locales (por ende, el Consistorio no tiene potestad en torno a los procedimientos de pago), que “arbitre medidas para garantizar la máxima flexibilidad posible en los plazos de pago voluntarios” (como el aplazamiento y el fraccionamiento) para “permitir a los contribuyentes cumplir sus obligaciones”.