Casado pide una paga extra para los sanitarios y sueldo bruto para los otros trabajadores esenciales

Jueves, 2 de abril de 2020

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha propuesto este jueves una "remuneración extra en su sueldo" para los profesionales sanitarios por la labor que están realizando "jugándose la vida" en la crisis del coronavirus y que el resto de trabajadores esenciales cobre el sueldo bruto durante el estado de alarma.

"Pensamos que a los trabajadores de los sectores esenciales tenemos que remunerarles por lo que están haciendo", ha asegurado el presidente de los 'populares' en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press.

Casado ha indicado que los aplausos a los sanitarios en los balcones a las 8 de la tarde "están muy bien", pero ha subrayado que deben tener también una "remuneración extra en su sueldo" por el "riesgo que asumen". "Lo que pido es que a esas personas se les abone una paga adicional porque están trabajando mucho más que otros trabajadores y jugándose la vida", ha apostillado.

Además, ha defendido que a todos los trabajadores de sectores esenciales, incluidos "repartidores, cajeros de supermercado, transportistas, camioneros, policías o militares", no paguen impuestos durante el tiempo que dure el tiempo de alarma, de forma que haya un "agradecimiento bruto, un salario bruto".

"Ni cotizaciones ni IRPF, es decir, que las personas que están fuera de su casa jugándose la vida también tengan una gratificación por el riesgo que asumen", ha manifestado, para añadir que "todo el mundo" va a "entender" que el Estado "haga ese esfuerzo tributario".

El Estado debe cubrir las necesidades

Casado ha asegurado que en medio de la crisis del coronavirus el Estado debe "cubrir todas las necesidades de las personas vulnerables", como por ejemplo los ERTES. "Estamos a favor de que el Estado ayude y no deje a nadie atrás porque es el Estado el que está prohibiendo a la gente trabajar", ha dicho.

Además, ha señalado que si ahora hay "cero ingresos", debe haber "cuotas cero" para los autónomos, de la misma manera que debe hacer "impuestos cero" para una empresa si no tiene ningún ingreso. Y también ha pedido retrasar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por la crisis del Covidd-19.

El presidente del PP ha afirmado que desde que gobierna Pedro Sánchez se han despilfarrado 16.000 millones de euros más de lo que se comprometieron a gastar. "¡Qué bien nos vendría ahora ese dinero!", ha exclamado.

Pide al Gobierno cambiar los decretos

Casado ha asegurado que con una "devastación económica" como la provocada por el coronavirus las medidas económicas deben ser las "acertadas" y ha reconocido que "no le han gustado" los decretos aprobados la pasada semana (relativo a la paralización de la actividad no esencial y prohibir los despidos por fuerza mayor).

Así, ha criticado el permiso retribuido que propone el Gobierno porque eso de las "vacaciones remuneradas" puede ser "imposible" para negocios como "un chiringuito o un bar". A su entender, puede pasar que con esto de "hibernar empresas las acabe congelando para siempre y se cierren".

"La cerveza que uno no se toma en Semana Santa no quiere decir que en octubre se tome dos cervezas; o para una zapatería, el zapato que no se compra estos meses no quiere decir que luego una persona se compre tres en noviembre", ha manifestado, para avisar que por "salvar un empleo a lo mejor destruye 10, los de toda la empresa".

Por todo ello, ha dicho que el PP no puede dar su apoyo a esos decretos porque "tienen un sesgo de Podemos muy importante", por lo que ha reclamado cambios y modificaciones en los mismos si quiere contar con el apoyo de los diputados de su partido en el Congreso en la convalidación.

Sin embargo, se ha quejado de que Sánchez no llama al PP desde hace 10 días, algo que, ha calificado de "error". "No está habiendo una interlocución ni con la oposición ni con los agentes sociales ni con las comunidades autónomas", ha recalcado, para añadir que esa "arrogancia se empieza a acompañar de la incompetencia en la gestión y de las mentiras" que van conociendo.

Críticas a Pablo Iglesias por sus declaraciones

Casado ha criticado las declaraciones del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, apuntando a su juicio a que "la propiedad privada está supeditada al interés general". A su entender, hay que mantener la seguridad jurídica para que España se pueda recuperar porque si no la economía se irá "al hoyo" y "luego a lo mejor Podemos lo que quiere es nacionalizarla". "Y ya vemos donde conduce esto, conduce a Venezuela", ha enfatizado.

A renglón seguido, ha dicho que quería poner un "ejemplo más cercano", el de Grecia, ya que, según ha recalcado, el exprimer ministro Alexis Tsipras y su ministro de Economía Yanis Varoufakis "lo que hicieron es destruir la economía griega", con recortes en pensiones y sueldos de funcionarios. "Eso es lo que no queremos que pase en España", ha avisado.

También ha criticado que dentro del Gobierno estén luchando entre "sector privado y sector público" y ha pedido "no matar al sector privado" sino trabajar porque ambos convivan en las circunstancias actuales.

"Piden lealtad y unidad, y están divididos entre ellos y encima son desleales con las administraciones autonómicas", ha enfatizado, para calificar de "mentira" las informaciones que apuntan a supuestos recortes sanitarios en los gobiernos del Partido Popular.