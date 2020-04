Carolina Marín: "Llevaba un año difícil y el aplazamiento de los Juegos ha sido un alivio"

Jueves, 2 de abril de 2020

El jugadora española de bádminton, Carolina Marín, ha opinado que posponer lo Juegos Olímpicos fue la "decisión más acertada e igualitaria" que podía tomar el Comité Olímpico Internacional, añadiendo que también le ha supuesto "un alivio" a nivel personal porque estaba atravesando "un año de bastantes dificultades" de diversa índole y que este año de plazo extra de preparación le permitirá "reconectar" consigo misma antes de defender su oro olímpico en Tokio.

"Sabía que no era una decisión fácil por parte del COI porque hay muchas cosas alrededor de los Juegos como la ciudad, los patrocinadores, la villa olímpica... En España estábamos en desigualdad porque no podemos salir a entrenar. Yo llevo tres semanas sin coger una raqueta y lo que me queda aún. No íbamos a estar ni al 30 ni al 40 por ciento", valoró Marín en el encuentro 'Santander 123 Talks' que celebró por videoconferencia.