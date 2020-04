Una Semana Santa atípica, sin procesiones por primera vez en más de 80 años

Viernes, 3 de abril de 2020

Una decisión histórica, a la par que necesaria, que no se producía en Salamanca desde 1936, año de inicio de la Guerra Civil

Una decisión “necesaria” por dolorosa que resulte. La situación excepcional causada por la crisis del coronavirus y el estado de alarma decretado en nuestro país ha obligado a suspender este año la Semana Santa de Salamanca y del resto de Castilla y León, y que se celebraría desde este Viernes de Dolores (3 de abril) al Domingo de Resurrección (12 de abril). En el caso de Salamanca, será la segunda vez en más de 80 años que se suspende, hasta el año 1936 y el estallido de la Guerra Civil. En esta ocasión ha sido una crisis sanitaria, considerada ya como la emergencia sanitaria más grave del último siglo.

“Ante las extraordinarias circunstancias, relacionadas con la pandemia del coronavirus, que vive nuestra sociedad y atendiendo a las indicaciones realizadas por las autoridades Sanitarias y eclesiásticas, lamentamos comunicar que se suspenden todas las actividades públicas, organizadas por las Cofradías y Hermandades de Castilla y León, tanto durante la Cuaresma como en la Semana Santa”. Una triste noticia aún siendo esperada desde días antes de decretarse el estado de alarma.

Y en esta situación de confinamiento, no faltan los numerosos mensajes de ánimo que las cofradías y hermandades hacen llegar a través de las redes sociales. “Resistir, vencer, volver” (Hermandad Universitaria), “Cuando hayamos vencido al virus, volveremos todos con más ilusión y fuerza” (Hermandad de Nuestro Padre Jesús Despojado); “Con tristeza, pero con la responsabilidad de luchar por la prevención de nuestra sociedad, hermanos y fieles (Archicofradía del Rosario); “Sabemos que es una situación difícil, pero aninamos a que nos sirva para vivir la Semana Santa de un modo diferente este año con el propósito de unirnos más con el Señor y entre nosotros. Es responsabilidad de todos ahora contribuir con nuestros conciudadanos siguiendo las recomendaciones de las autoridades en todo momento (Hermandad Dominicana).

Propuesta del Vaticano

Desde el Vaticano se ha planteado posibilidad de trasladar los desfiles procesionales suspendidos a los días 14 y 15 de septiembre. Sin embargo, la práctica totalidad de las juntas de cofradías de Semana Santa en Castilla y León no valora la posibilidad, y en algunos casos tan sólo ven posible realizar desfiles procesionales aprovechando la celebración específica de eventos específicos sobre cofradías programados en Valladolid y León. En Salamanca, el presidente de la Junta de la Semana Santa, José Adrián Cornejo, señala que es una decisión que, en el caso de seguir adelante, no está en sus manos. “Es una decisión que no es nuestra, está en manos de los obispados”.

No obstante, “personalmente” cree que es una propuesta que no ve que tenga “mucho recorrido” pues serían los días 14 y 15 de septiembre, que son jornadas laborales y que en Salamanca coinciden con el final de las fiestas de la ciudad. Incluso, añade, habría que ver qué procesiones saldrían, por lo que, por su parte, cree que es más oportuno trabajar para superar la crisis del coronavirus y salir dentro de un año “con más alegría”.

“Ayudarnos unos a otros a vivir la Semana Santa de una manera nueva”

Esta situación excepcional causada por la crisis del coronavirus “nos convoca a una creatividad pastoral para ayudarnos unos a otros a vivir la Semana Santa de una manera diferente”, señalan desde la Conferencia Episcopal Española.

Los obispos piden a los fieles “caridad activa para no exponernos al contagio ni ser cauce del contagio a otros”, y al mismo tiempo recomiendan “seguir la celebración de la eucaristía en familia por los medios de comunicación”.

Los obispos invitan a estar “unidos en la oración” en este “tiempo de creatividad espiritual”. Al tiempo, instan a que sus plegarias se centren en “quienes están padeciendo la enfermedad, por sus familiares y amigos”. “Que los esfuerzos realizados para contener la propagación del coronavirus se acompañen del compromiso de cada fiel para el bien mayor: el cuidado de la vida, la derrota del miedo, el triunfo de la esperanza”.