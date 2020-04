La belleza tiene voz: Sheila Blanco

Domingo, 5 de abril de 2020

La distancia nos hurta el rostro, la calidez, la cercanía de Sheila Blanco, mas no su voz exquisita, la charla que estalla como las burbujas con las que celebramos su rostro contra la pantalla del corazón cantándonos las vidas de los músicos que amamos. Piano y voz, jazz acariciador, poesía reivindicada, Sheila Blanco es un regalo luminoso en el espacio oscuro de estos días que nos roban el encanto cercano de un encuentro con ella. Si la proximidad y el afecto admirado marcan nuestras entrevistas, Carmen Borrego y yo hemos tenido esta vez que resignarnos a los renglones de una mujer que habita la poesía y el pentagrama con la belleza sabia de su luminosa personalidad. Exquisita armonía, Sheila Blanco.

Charo Alonso: Además de cantante eres periodista. ¿Qué le preguntarías a Sheila Blanco?

Sheila Blanco: Mmm, pues le preguntaría que cómo se siente hoy, sin más; es algo que recomiendo a todo el mundo, que se pregunte a diario y que sea lo más sincero que pueda.



Ch. A.: Salmantina en Madrid, ¿cómo tomaste la decisión de dejar a un lado el plan B y dedicarte sólo a la música?

S.B.: Me venía dando cuenta desde hacía meses de que el periodismo no me dejaba tiempo para nada más; es una profesión preciosa, muy vocacional también y muy absorbente; no podía viajar para tocar, no tenía tiempo de tocar el piano, de componer, de estudiar, de cantar... Así que en cuanto tuve la oportunidad, me armé de valor y dejé los medios de comunicación para dedicarme 100% a la música.

Ch.A.: ¿Y hubo un día en el que decidiste “Me voy a Madrid”?

S.B.: Desde que empecé la universidad, en Salamanca, soñaba con vivir en una ciudad más grande, con más posibilidades laborales y con más oferta cultural, así que, cuando cursando el penúltimo curso, salieron las prácticas del verano para medios de comunicación en Madrid, me apunté a las pruebas de la Cadena Ser y tuve la suerte de entrar a trabajar allí durante el verano de 2004. Cuando regresé a Salamanca para terminar la carrera supe que en cuanto acabara me volvería a Madrid.

Ch.A.: Como cantante has participado en numerosos proyectos colectivos… ¿Cómo te sientes mejor? ¿Sola o en compañía de otros?

S.B.: Para mí es muy distinta la sensación pero ambas me encantan. Tocar sola me hace sentir un vértigo que me ayuda personalmente, es algo que necesito porque me mantiene en forma con mis canciones y consigo una intimidad muy especial con el público. Tocar con otros músicos es una delicia y un privilegio, poder compartir y hacer música juntos, escucharnos, es una generosidad compartida. El hecho de tocar sola también me obliga a ser generosa conmigo misma que creo que es algo que todos debemos conseguir…

Ch.A.: Ahora, con los conciertos cancelados, ¿cómo crees que vamos a levantar este edificio cultural después de este tsunami?

S.B.: Ay, pues yo creo que lo vamos a levantar con mucha fuerza y que va a ser mucho más alto de lo que era antes. La gente está demostrando que tiene muchas ganas de seguir creando, tocando y viendo museos, conciertos, teatro aunque sea por streaming. Además espero que esto nos sirva a todos para valorar más la cultura, la libertad y el tiempo.

Ch.A.: Por cierto, es un alivio pensar que nos vas a dar más vidas de santos, digo de músicos. ¿Cómo has recibido toda esa avalancha tras tus vídeos?

S.B.: Estoy muy contenta de que estén gustando tanto y ‘sirviendo’ para que muchas personas, grandes y pequeñas se acerquen a la música clásica sin prejuicios.

Ch.A.: Son una auténtica maravilla. ¿Cómo se te ocurrió la idea?

S.B.: Por la sección musical que tengo en “La Ventana” de Carles Francino en Cadena Ser todos los miércoles. Allí suelo hacer imitaciones, composiciones de humor vinculadas a la actualidad y así fue como se me ocurrió un día homenajear a Bach contando su vida ‘sobre’ su Badinerie. Esa noche la cantante israelí Noa cantaba en Madrid y ella hace una versión en clave de jazz de esta composición pero en inglés, llamada ‘No baby!’. “La Badineire” está en mi cabeza desde hace muchos años porque era la sintonía de ‘Musiquísimos’, un programa de entrevistas musicales de tve.

Ch.A.: Son una joya. Sheila si te digo Biblioteca Municipal Torrente Ballester ¿Qué piensas?

S.B.: Oh, pues pienso en la suerte que tiene Salamanca de que exista un lugar como ese, pienso en Isabel Sánchez, buena amiga mía y estupenda coordinadora de la misma y en el auditorio que posee la Biblioteca y que tiene una oferta cultural de fábula.

Ch.A.: Si te digo Casa Lis ¿Qué cara se te pone?

S.B.: Jaja cara de felicidad, es el lugar donde más veces he cantado en Salamanca, mi segunda casa, llena de buenos amigos y además una preciosidad de lugar, todo el mundo debería visitarla al menos una vez en la vida. Aprovecho a mandarles un abrazo enorme a la Asociación de Amigos del Museo y al Director del Museo, Pedro Pérez Castro.

Ch.A.: ¿Cómo afrontas todos estos nuevos mecanismos para hacer música, transmitirla? ¿Puede que algún día dejemos de ir a conciertos?

S.B.: Con mucha ilusión y curiosidad. Hay que adaptarse a lo que viene y disfrutar siempre del proceso. La música en directo, la cercanía de los seres humanos nunca se podrá comparar con un concierto vía internet. Yo necesito estar ahí mismo, compartir esa magia, tanto cuando canto como cuando escucho.

Ch.A.: ¿Cómo te preparas para un concierto?

S.B.: Estudio, repaso, caliento mi voz e intento respiro lentamente y mandarme pensamientos positivos.

Ch.A.: Sheila, algo hemos avanzado, cuando estudiábamos a la generación del 27 no nos parecía raro que todos fueran hombres. Y ahora nos has descubierto a las poetas. Hay que agradecértelo.

S.B.: Yo soy la que me siento agradecida de que ellas llegaran a mi vida... Me siento muy orgullosa de poder dar a conocer a estas autoras y su poesía pero creo que aún queda mucho por avanzar. Queda llegar al día en que los libros de texto también recojan sus nombres cuando hablan de la esta Generación.

Ch.A.: Yo le tengo especial amor a Elisabeth Mulder. ¿Crees que llegaremos a enseñarlas como enseñamos la lista de los poetas?

S.B.: ¡Es que Elisabeth Mulder es lo más! Quizás la manera más rápida y efectiva fuera elaborar un Decreto Ley para que los libros de texto sean igualitarios y cuenten sencillamente la verdad, que estaban ellos y ellas.

Ch.A.: ¿Y si alguien dice que no son tan buenas como ellos? ¿Qué contestarías?

S.B.: Que el corazón y el cerebro no tienen sexo. Es una cuestión de sensibilidad y talento. Esa afirmación es absurda. Solo hay que leerlas para darse cuenta.



Carmen Borrego: Eres entrenadora de voces en “La Voz Kids”. Te he visto en la tele, en acción y ¡los chicos te adoran! Trabajar con ellos ¿es tan sencillo, tan divertido como parece?

S.B.: Es muy bonito sí y podríamos decir que también sencillo porque todos sabemos cómo hacer nuestro trabajo. En mi caso, es dirigir un calentamiento apropiado para los niños divertido, sabiendo escuchar a cada uno e intentar ayudarles de la mejor manera posible. Con los niños es más fácil todo porque son sinceros, puros, entusiastas y lo dan todo todo el rato. A veces es un poco cansado seguirles el ritmo pero merece muchísimo la pena el esfuerzo.

Carmen Borrego: ¿Los niños llegan musicalmente preparados? ¿Cómo ves la enseñanza de la música en nuestras escuelas?

S.B.: Hay de todo. Niños muy preparados y otros niños que tienen aptitudes para la música y por ello sus padres creen que no les hace falta estudiar; creo que eso es un lamentable error que siempre trato de enmendar hablando con ellos. El talento se tiene pero se ha de trabajar, pulir, si no en unos años se desvirtuará y se quedará solo en potencial y es una pena para todos pero sobre todo para el niño. En cuanto a las escuelas creo que hay muchos profesores haciendo grandes esfuerzos por mejorar y darles a los niños más herramientas para su educación a pesar de que a veces las Comunidades Autónomas no ayuden a la financiación con la importancia que merece.

Carmen Borrego: ¿Cómo es trabajar en la televisión?

S.B.: Pues es muy diferente a lo que puede parecer desde fuera. La tv exige mucha coordinación, mucho tiempo y muchas personas haciendo diferentes tareas para que todo salga bien. Cuando grabamos, madrugamos mucho y hay sesiones de muchas horas. Te pasas muchos días en los que solo vives para el programa, pero a cambio hay mucho trato humano y todos intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible y además nos gusta, no se puede pedir más.

Carmen Borrego: Buscándote en Youtube me enganché a tus “Bioclassics” y también encontré “Por la verde, verde oliva”, romance de la zamorana Margarita Ferreras, que musicalizas dedicándoselo a Lorca y que encontramos en tu disco “Cantando a las poetas del 27”. Es una maravilla escucharte…

S.B.: Muchas gracias de verdad. Ese poema de Margarita es una maravilla, es más, yo creo que si lo añadiéramos al ‘Romancero Gitano’ de Lorca probablemente todo el mundo pensaría que está escrito por Federico... Esto es también para responder a lo de que ‘ellos escriben mejor que ellas’. Recuerdo que desde la primera lectura supe que tenía que ponerle música; ha sido el primer sencillo del disco. Es genial que haya tanta gente que por la visibilidad de los Bioclassics haya llegado a mis composiciones y me hayan dicho que les gustan mucho. Conectar con la gente porque nos emocionan las mismas cosas: Lorca, Margarita Ferreras, la música, la poesía…

Carmen Borrego: De alguna manera, ¿percibimos la necesidad de volver atrás, de ahondar en nuestra tradición musical para traerla al presente?

S.B.: En mi caso sí, cuando descubro autores, músicas, textos o poesías que ‘me tocan’, que siento que forman parte de mi cultura, que son raíces, es tremendamente tentador hacer algo con ellos, expresarte a través de lo que ellos ‘te dicen’, inspirarte y dejarlo salir.

Carmen Borrego: Esta tarde, en la que tratamos de conformar nuestra charla online, mi banda sonora has sido tú. Yo me quedo en casa, pero estoy segura de algo que sí voy a hacer en cuanto pase esta situación… ¡Comprar tu disco!

S.B.: ¡Ja ja, qué alegría! pues será un placer poder dártelo en persona y enseñarte las bonitas ilustraciones de las poetas que ha hecho Vanesa Álvarez para el libreto. ¡Muchas gracias por todo!

Charo Alonso: Sheila ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando esto acabe? Dinos ¿Qué haces en tu día a día? ¿Cómo te comunicas con Salamanca?

S.B.: Me comunico con mi familia y amigos sobre todo por WhatsApp pero también por Skype. Creo que lo primero que haré cuando podamos salir es darme un buen paseo y tomarme un vinito en alguno de mis lugares preferidos de Madrid. Y después ir a Salamanca a ver y abrazar a mi familia.