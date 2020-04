Buenas y malas noticias de nuestros políticos

Viernes, 3 de abril de 2020

Comencemos por la buena, para que no baje el ánimo: la solidaridad entre comunidades autónomas. Feijoo (Galicia) y Vergeles (consejero de salud de Extremadura) han demostrado sensatez y solidaridad. No los conozco más que usted, ni por supuesto lo hago, porque pertenezcan a uno u otro partido. Los cito y aplaudo porque han cedido a la Comunidad de Madrid, a petición del Gobierno y la propia Comunidad de Madrid, unos “respiradores”. Hoy me entero lo ha hecho también Andalicía.

Lo bochornoso es que hayan tenido que explicar por qué lo han hecho, ante determinadas críticas. De Feijoo he leído que ha dado tres razones: no los necesitamos aún, Madrid podrá ser solidaria con nosotros, si pasa antes, como se espera, el ”pico” de la pandemia, y es nuestra obligación en un estado de alarma. Aplaudo esta sensatez.

Me felicito por esta colaboración y sensatez que debiéramos dar por normal. No han hecho ninguna heroicidad, sino lo que tenían que hacer, Puede que haya más ejemplos entre comunidades. Nos alegramos.

En el otro extremo, me sonroja que Irene Montero no pida disculpas, por las manifestaciones del 8 de Marzo, en toda España. Una ministra debería saber que, ya el 2 de marzo, la Comunidad Europea había desaconsejado las concentraciones. Y si no lo sabía, todo el gobierno debería haber demostrado más sentido común. Que el Gobierno quiere instrumentalizar el feminismo, lo demuestra todos los días, que anteponga la decisión de permitir las manifestaciones, a la salud de los españoles, es demasiado grave. El feminismo, al que tanto le debemos, también los hombres, no se merece estar mezclado en los errores del gobierno. Ya escribí dos textos, hace tiempo, señalando el riesgo de que un movimiento social, como el feminismo, se dejara instrumentalizar por un gobierno, participando de forma tan gozosa del gobierno.

Señora Irene Montero, cuando uno se equivoca, pide disculpas. Y si se tiene un cargo político, y el tema es grave, asume responsabilidades. Yo no las pi, en un momento tan grave; pero una disculpa nos la merecemos. En lugar de ello, el presidente dedica una y otra vez tiempo a decirnos que han hecho lo que aconsejan los expertos y lo que hacen otros países ¿Podemos creerle? ¿Por qué lo repite tanto?

¿Por qué da impresión de que usted, señora Montero, todo lo tiene tan claro que no duda de nada; y aún menos de sí misma? Usted me recuerda las verdades y disparates que decíamos en las Asambleas universitarias. ¿Sabe usted que un gobierno no es una asamblea universitaria? ¿Sabe que no tienen la misma responsabilidad las personas de otros partidos que asistieron a la manifestación (usted se atreve a usarles como disculpa), porque el gobierno ocultó (por ignorar o engañar, no sé qué es más grave, en este caso) lo que aconsejaba la Comunidad Europea? ¿Tiene usted alguna capacidad de dudar de lo que dice y hace? ¿Cree que el virus se iba a portar de otra manera con los españoles, por respeto a quienes nos gobierna

Mítrese usted al espejo, es usted joven y creo que tiene grandes cualidades y posibilidades de aprender. Quienes la han nombrado ministra, me temo que no le han hecho un favor; tampoco a los españoles. Sea inteligente, ni siquiera estoy seguro, de que quienes la nombraron la quieran bien.