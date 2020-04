“Mando un SOS a la administración en general. Si no nos apoyan muchas empresas caerán”

Domingo, 5 de abril de 2020

El presidente de la asociación de hosteleros asegura que “las medidas económicas que ha puesto en marcha el Gobierno central son insuficientes y no contrarrestan el golpe económico que está suponiendo esta pandemia”



Las restricciones por el estado de alarma ante el coronavirus han hecho mella en la hostelería y restauración, siendo probablemente uno de los sectores más perjudicados. Con todos los negocios cerrados, Álvaro Juanes, presidente de la Asociación de Hostelería de Salamanca, es consciente de la “situación tan grave” que se está viviendo y traslada “la preocupación” del sector ante las dificultades.

¿Cuál es la situación real del sector hostelero en Salamanca?

La situación francamente es muy grave. Creo que es una situación a la nunca antes nos habíamos enfrentado los hosteleros, es una situación de parón total. La situación es compleja, pero al mismo tiempo debemos mantener la calma, la serenidad, más que nunca estar unidos como sector y marcar una hoja de ruta para paliar los efectos económicos a los que nos vamos a enfrentar.

¿Cuáles son las mayores preocupaciones de estos empresarios?

Las preocupaciones se basan en cuatro puntos: primero en nuestra salud, creo que es un denominador común junto con el resto de ciudadanos; por otro lado, nos une la preocupación de hacer frente a nuestros compromisos económicos y financieros. Tenemos muchos costes que debemos afrontar sin ningún tipo de ingreso y por otro lado, la otra gran preocupación es la post-guerra económica, la incertidumbre al no saber como vamos a salir de nuevo al mercado empresarial después de este parón. Finalmente un aspecto muy importante, que es poder continuar con la estabilidad de empleo que general el sector, ya que generamos cerca de 40.000 puestos de trabajo al año.

El hecho de que se siga prolongando el estado de alarma amplía también las preocupaciones y las pérdidas económicas…

Sin duda. Repercute de manera muy grave al sector, estamos con ingresos 0, estamos en parón total, continuar más tiempo con nuestros negocios cerrados nos preocupa, aunque por supuesto lo acatamos con responsabilidad. Al final, lo primero por supuesto es la salud, insisto en estar todos unidos y cumplir las normas médico-sanitarias que se nos están dando.

¿Cómo se valoran en el sector las medidas económicas que ha puesto en marcha en Gobierno central? ¿Están a la altura?

Sin duda no, no están a la altura. Las medidas económicas que ha puesto en marcha el Gobierno central son insuficientes, necesitamos mucho más. Hay que contrarrestar el golpe económico que está suponiendo esta pandemia y eso requiere mucha más acción por parte de nuestros gobernantes. Los empresarios ahora mismo necesitamos propuestas mucho más concretas, más definidas y más potentes. La pandemia le está ganado todavía mucho terreno al Gobierno, necesitan pisar el acelerador al máximo.

Además, rechazo rotundamente la última medida laboral adoptada por el Consejo de Ministros consistente no poder continuar con la aplicación de los ERTES cuando cese el estado de alarma derivado de la crisis del coronavirus,se trata de una reforma laboral encubierta. Pretenden pasarnos a los empresarios el testigo de su inacción y que nos hagamos cargo a nivel económico de las consecuencias. No lo podemos permitir, desde aquí mando un SOS a la administración en general, si no nos apoyan muchas empresas caerán, no podemos entrar en un viaje de no retorno.

¿Y el Ayuntamiento de Salamanca?

Actualmente estamos en conversaciones con ellos al respecto, las medidas económicas que han presentado para aliviar el golpe económico han sido bien recibidos, aunque nosotros pedimos más. Así se lo hemos comunicado junto con CES (Confederación de Empresarios de Salamanca) en la que la Asociación de Hostelería está integrada y desde el Ayuntamiento no se cierran a ampliar las medidas. Además, estoy en contacto directo junto con todos los presidentes hosteleros de toda Castilla y León mediante reuniones telemáticas con la directora de Turismo de la Junta de Castilla y León y hay muy disposición para apoyar sin límite al sector. Estamos a la espera de cómo se canalizan estas medidas porque es evidente que hay preocupación en el sector.

¿Qué está siendo lo más difícil de estos días de tanta incertidumbre y malas noticias?

Lo más duro como empresarios ha sido cerrar nuestros negocios, abandonarlos a su suerte y quedarnos en casa. Da mucha pena y rabia. Es duro no poder socializar, dejar a un lado nuestros ocios… Es un momento difícil, pero apelo a la disciplina, a la serenidad, a la fuerza, a la valentía y al coraje más que nunca porque no nos queda otra. La situación la vivo desde ese prisma, estoy seguro de que vamos a salir de esto. Sin duda debemos tener mucha serenidad y mucho optimismo. Juntos celebraremos pronto en los bares la victoria contra esta pandemia.