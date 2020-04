“Hacer clases online es un reto porque no estamos preparados y los sistemas tampoco lo están”

Lunes, 6 de abril de 2020

Según explica, esta situación ha supuesto para los profesores “un mayor volumen de trabajo diario”

María Marcos Ramos, profesor asociado del departamento de sociología y comunicación en el Grado de Comunicación y Creación Audiovisual y Ayudante Doctora de la Universidad de Salamanca, y profesora en IES Abroad Salamanca

¿Qué pensó al conocer que las clases tendrían que ser online? ¿Considera un reto pasar de tener a tus alumnos en clase a “verlos” a través de la pantalla?

Hacer clases online es un reto, lo primero porque no estamos preparados y los sistemas tampoco, incluso las herramientas que utilizamos para la docencia no están listas para soportar toda la carga online que estamos recibiendo; en la Universidad trabajan muchísimos profesores y, de repente, todos volcamos todo en Moodle, que es la herramienta que trabajamos principalmente, esto es un impedimento y un hándicap. Tampoco estamos del todo formados, de repente hemos tenido que cambiar todo con una contingencia inasumible y depende de las materias que hay que impartir, yo imparto una asignatura con una enorme carga práctica (70%) en la que se necesitan cámaras de televisión, focos, mesa de iluminación, etc. Hemos tenido que modificar bastantes cosas en cuanto a programación.

Estoy acostumbrada a dar clases online porque desde hace cuatro años imparto una asignatura de guion en un Máster de Creación Audiovisual, más o menos conozco el funcionamiento de cómo trabajar y lo que sí he hecho es estar muy presente en el proceso de enseñanza y aprendizaje de cara a los alumnos que puedan sentirse solos y no me ha resultado especialmente complejo en ese sentido.

¿Existe la posibilidad de una atención individual y personalizada?

La atención no puede ser individualizada, yo en el grado imparto clase a 75 alumnos con lo cual es imposible, sin embargo, también doy clase a un grupo de veinte americanos que tuvieron que irse de un día para otro a Estados Unidos y me resulta más fácil realizar una atención individualizada, les envío mails para ver cómo están y como llevan el curso. Lo que hago con los alumnos de grado es que contacto con ellos semanalmente vía Studium y les hago un repaso de lo que hemos hecho, de lo que he planificado para la semana y estoy muy pendiente del correo electrónico e intento corregir lo antes posible y así mantenerles pegados a la asignatura y que no piensen que son vacaciones.

Esta situación ha puesto del revés al país y el sistema educativo fue el primero en verse afectado…

Al principio estábamos todos más histéricos, fue duro intentar llegar a todo y yo ya me he concienciado de ir haciendo las tareas día a día, no puedo abarcar más. Hay que respirar. Es verdad que esto no se puede llevar con mucha tranquilidad, estás pendiente de muchas cosas y personas y esta situación ha generado muchísimo trabajo, a mayores se suma que tengo un hijo y mi marido está teletrabajando, y aunque nos turnamos para pasar tiempo con él, no llegas a todas las tareas; te encuentras con que te acuestas a la una de la mañana y te levantas a las siete u ocho y tienes millones de mails para contestar.

Para nosotros los docentes ha supuesto un mayor volumen de trabajo, ten en cuenta que tengo 75 alumnos con 75 tareas semanales, ha habido que cambiar todo lo que ya estaba preparado presencialmente para hacerlo online y reajustar la forma de evaluación

¿Qué recomendaciones daría a los padres y alumnos a nivel educativo?

A los alumnos hay que darles la mano, guiarles y no dejarlos solos, organizarse como docente y organizarles a ellos, la situación es difícil para todos e intentar ser flexible cuando se pueda. Tanto padres, docentes y alumnos debemos relajarnos y no pensar que vamos a dar el cien por cien de la materia, es inviable porque estamos convirtiendo las clases y lo que ello supone, estamos en una situación totalmente anómala y con mucho estrés añadido; hay que ser conscientes de que no estamos concentrados ni para trabajar ni para estudiar.

¿Cómo ve el final del curso 2019-2020?

Tengo mis dudas en cuanto al final del curso. La docencia con los alumnos americanos acabará de forma virtual y tengo la duda de que la docencia del grado en Comunicación Audiovisual sea igual. Me parece difícil saberlo porque vamos viendo día a día lo que sucede, ojalá que a la vuelta de Semana Santa pudiéramos volver a las clases.