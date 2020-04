Los médicos rechazan la prórroga de residentes de último año para luchar contra el coronavirus

Miércoles, 1 de abril de 2020

Todas las Vocalías que conforman el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) han manifestado su "oposición tajante" ante la prórroga de la contratación de residentes de último año de ciertas especialidades para disponer de más profesionales sanitarios en la lucha contra el coronavirus.

"Supone una medida intolerable, que fomenta la precariedad laboral y supone un agravio comparativo con el resto de especialidades médicas y quirúrgicas. No podemos tolerar más humillaciones en cada medida adoptada por este Gobierno. No podemos mirar hacia otro lado, cuando la que está en juego es nuestra dignidad como trabajadores y como profesionales. No podemos seguir permitiendo recortes sanitarios en este momento, porque entendemos que esta medida, además de injusta, solo busca un ahorro económico injusto, atacando a la piedra más frágil del sistema sanitario, como son los residentes", denuncian rotundamente en un comunicado.

Por otra parte, aseguran que no tolerarán trabajar sin protección, ni no tener pruebas diagnósticas "ni un día más". "Ni un día más sin aumentar las medidas de aislamiento comunitario. Y también, ni un día más siendo la mano de obra barata de una política sanitaria que se aprovecha de nosotros a su antojo", añaden.

Así, exigen, porque defienden que se lo "ha ganado con trabajo y sacrificio", que se reconozca como especialistas a los médicos residentes que finalizan su periodo formativo en mayo de este año. "Durante todo el período de emergencia sanitaria, hemos mantenido la sonrisa, la ilusión y la entrega, sabiendo que detrás de cada número en las estadísticas, se encuentra uno de nuestros pacientes y detrás de cada paciente una familia y una historia distintas que merecen siempre, todo nuestro respeto y toda nuestra atención. Lo hemos hecho, porque nos debemos a nuestros pacientes, simple y solamente, a nuestros pacientes. Pero ninguno de nosotros prometió debernos a nuestros políticos", concluyen.