Actividades para personas mayores: pasatiempos para mantener la mente activa

Si tienes más de 65 años, es importante asegurarte de mantener tu mente y tu cuerpo activos. Explorar actividades para personas mayores es una excelente manera de hacer esto. La buena noticia es que hay una variedad de actividades que vale la pena explorar.

¿Cuáles son los mejores pasatiempos para personas mayores?

Es importante tener en cuenta que mantenerse activo cuando se alcanza una edad avanzada no siempre significa ejercicio intenso o extenuante. De hecho, es posible centrarse en diferentes pasatiempos que podrían ser tremendamente beneficiosos.

#1. Aprender un nuevo idioma

Aprender un nuevo idioma pone en actividad varios aspectos esenciales a cubrir. Por un lado, la vida social se ve fuertemente beneficiada por esta tarea. Se trata de una reunión frecuente con un grupo de estudiantes, con lo cual los intercambios con los compañeros permite construir nuevos lazos sociales.

Por otro lado, pone a la mente a trabajar. La memoria, la actividad cognitiva ligada al lenguaje activa varias áreas del cerebro, de forma que puede incluso demorar algunos tipos de demencia. Diversos grupos de instituciones hasta tienen viajes de estudio, como los cursos de Español en Barcelona.

#2. Cuidar a una mascota

Por ejemplo, podría valer la pena tener una mascota. ¿Sabías que las mascotas ofrecen un sistema de confort y ayudan a reducir el estrés al ayudar a liberar una hormona conocida como serotonina? Este no es el único gran beneficio, ya que la investigación sugiere que cuidar a una mascota también ayudará con los niveles de depresión y reducirá las posibilidades de que una persona mayor desarrolle un problema cardíaco.

#3. Practicar baile

Bailar es otra posibilidad y esta es una gran opción para las personas mayores porque les ayuda a mantenerse móviles y activos. Además de mantener la forma y ser saludable, bailar también te ayudará a mejorar tu funcionamiento, equilibrio y control. Incluso podría ayudar a reducir las posibilidades de desarrollar demencia según algunas investigaciones.

#4. Disfruta de la naturaleza con la jardinería

¿Estás buscando actividades y pasatiempos para personas mayores que te lleven afuera? Si es así, definitivamente deberías considerar la jardinería. Mejorando la movilidad, la jardinería también ayuda a los pacientes a obtener el nivel adecuado de estimulación.

También suele ser muy popular entre los ancianos porque a las personas les encanta salir al aire libre e interactuar con la naturaleza. Esta es una de las razones por las cuales los hogares de cuidado a menudo tienen clubes de jardinería.

¿Cuáles son mejores actividades para los ancianos?

Las actividades para personas mayores pueden ser a largo o corto plazo. Pueden ser algo con lo que te involucras regularmente o que se puede completar de vez en cuando. Las actividades pueden ayudar a garantizar que los ancianos no terminen en el hospital debido a problemas con accidentes cerebrovasculares o caídas.

Sin embargo, hay muchas actividades que las personas con movilidad reducida aún pueden disfrutar. Esto también ayudará al cerebro y al cuerpo a mantenerse activos, proporcionando los beneficios de salud correctos.

#1. Leer

Las actividades para las personas mayores a tener en cuenta incluyen la lectura. Esta es una gran opción. La lectura mantiene el cerebro activo y comprometido. Es mucho mejor que las actividades pasivas como mirar televisión y se ha demostrado que ayuda a reducir el estrés y a mejorar el sueño.

Los audiolibros también pueden ser beneficiosos y ciertamente vale la pena considerarlos.

#2. Viendo televisión y películas

Aunque mirar televisión y películas puede no ser tan beneficioso como leer, aún puede ser una gran actividad. Particularmente si no es algo en lo que se confía constantemente. Por ejemplo, si se está visitando a un residente de edad avanzada, no debería simplemente encender la televisión para entretenerlo.

Sin embargo, algunos canales de televisión pueden proporcionar grandes beneficios. Al mirar canales de cocina, los ancianos pueden aprender nuevas recetas. Del mismo modo, la música puede ayudarlos a cantar o incluso aprender a tocar un instrumento en particular.

#3. Juegos

Los juegos son otra gran opción al explorar actividades para personas mayores. Ayudan a mantener la mente estimulada y enfocada. Las opciones más populares incluyen crucigramas y rompecabezas, así como juegos de cartas.

#4. Trabajos de caridad

También podría valer la pena pensar en ayudar a una persona mayor a participar en la caridad. Uno de los beneficios de este tipo de actividad es que puede hacerte sentir valorado y parte de la comunidad.

Para hacer esto, vale la pena ponerse en contacto con diferentes organizaciones locales y hospitales. Probablemente se sorprenderá de cuántas posibilidades hay disponibles.

¿Qué juegos disfrutan más los adultos mayores?

Si te estás inclinando hacia los juegos cuando buscas actividades para personas mayores, entonces es importante seleccionar los juegos que vas a disfrutar y que te interesarán. Una de las razones es que debes asegurarte de que estás participando activamente para garantizar beneficios en las actividades sociales. Entonces, ¿qué juegos son populares?

Scrabble es una de las opciones más conocidas cuando se buscan actividades para adultos. Te asegurarás de que estés utilizando su mente para resolver problemas y pensar. Crear palabras a partir de las piezas no es tan fácil como parece y hay una razón por la que personas de todas las edades lo adoran.