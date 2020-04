ENTRE PUENTES

NACIDO EL 4 DE JULIO

En ocasiones, la experiencia del sufrimiento y el malestar en las personas, ha llevado a replantearse por completo su vida; a cuestionarse sus creencias y valores, y a cambiar su manera de ver y relacionarse con el mundo. Solo entonces, cuando surge la adversidad, nos atrevemos a reflexionar y a promover algún cambio en nuestra forma de afrontar la existencia.

Entre otras grandes historias de cambio de creencias y valores, destaca la del soldado norteamericano Ron Kovic, nacido el 4 de julio de 1946, día en que Estados Unidos celebra la Declaración de la Independencia sobre Gran Bretaña. Kovic era un gran patriota: amaba tanto a su país, que no dudó en alistarse voluntariamente en el ejército para combatir en la guerra de Vietnam. Por aquel entonces, no veía a los soldados del Vietcong como “seres humanos”, sino como “enemigos comunistas”.

Ya en el campo de batalla, Kovic reconoce haber sido testigo y protagonista del horror y la destrucción inherente a cualquier guerra. En sus memorias confiesa que, durante un combate, su pelotón asesino por error a varias familias de campesinos vietnamitas, incluidos ancianos, mujeres y niños, (“cuestión que, vemos hoy reflejado cada día, en los noticiarios que nos llegan puntuales de los muchos frentes en guerra, y que, de tanto presenciarlo, nuestras conciencias se han acostumbrado a tanta masacre”). Al parecer, sus casas de adobe estaban en la línea de fuego, y quedaron convertidas así en “daños colaterales”,- eufemismo empleado para los errores de guerra.- Ese mismo día, Kovic disparo también por error a un compañero suyo, a quien confundió con un soldado enemigo. Y aquella muerte fue el principio de un largo proceso de cambio y despertar. El punto de inflexión en la historia de su vida se produjo el 20 de enero de 1968. Con tan solo 21 años, Kovic recibió un par de disparos y sufrió una grave lesión en la medula espinal que le dejo paralizado de cintura para abajo. Después de estar a punto de morir en un improvisado hospital y de pasar varios meses postrado sobre una cama, Kovic regresó en silla de ruedas a Estados Unidos, donde fue recibido por su comunidad como un héroe de guerra.

Sin embargo, en sus muchas y largas horas de silencio y soledad empezó a cuestionarse a sí mismo, reflexiono sobre las atrocidades que había cometido y, sobre todo, acerca de lo que le había empujado a hacerlas. Finalmente se deshizo de sus “creencias patriotas y religiosas” que tanto le habían condicionado para ir a la guerra y llego a convertirse en uno de los pacifistas norteamericanos más reconocido de este país.

Autor del libro autobiográfico Nacido el 4 de julio- llevado luego a la pantalla por el cineasta Oliver Stone-, Kovic cumple 47 años sentado sobre una silla de ruedas. “La cicatriz siempre estará ahí, es un recuerdo de lo que hice en aquella guerra”, afirma este pacifista. “Pero también se ha convertido en algo hermoso, pues me inspira fe, esperanza y amor. La vida me ha dado la oportunidad de pasar a través de la noche oscura del alma a una nueva tierra, de obtener una visión y una compresión totalmente diferentes. A pesar del dolor y de la gran dificultad que me genera, la discapacidad física ha sido una bendición. He necesitado sufrir para empezar a comprometerme con la paz y con la no violencia.

En contraposición a estas historias, en las que los protagonistas evolucionaron gracias a la experiencia de la adversidad, se sabe de muchos otros casos en los que no ocurre lo mismo. ¿Por qué hay personas que no aprenden del sufrimiento?. ¿Qué es lo que les impide cambiar?. Según algunos doctores en psicología, “el mayor obstáculo es quedarse anclado en el papel de víctima”. Expertos constatan que “la mayoría de los seres humanos viven enajenados de sí mismos, de su mundo interior”. Por eso es tan común “el miedo a mirar hacia dentro”, así como “la búsqueda de evasión con la que llenar el vacío existencial”. “Tal vez sea un golpe demasiado duro reconocer que, en general no sabemos cómo ser felices”.

Digo yo: que, nadie dijo que vivir fuera fácil…. Como lo ven.

