Mercados y coronavirus. ¿Qué valores europeos se recuperarán más rapido?

Otra pregunta del millón, y otra pregunta que no tiene respuesta, lo digo rápido por si algún lector espera encontrar aquí el Santo Grial del trading cortoplacista, para que abandone cuanto antes la lectura.

Lo que sí intento aportar es un análisis general de la evolución actual de los sectores de la economía china que mejor o peor se han coportado en la última semana para así compararlos con nuestros mercados nacionales y poder tomar la iniciativa y prepararnos. Ya que allí nos llevan unas cuantas jornadas de ventaja y, sea chino, italiano o español, el consumidor sigue patrones similares, a grandes rasgos.

Analizando las empresas del CSI 100 Index, que recoge las 100 compañías con más peso en los mercados chinos, he llegado a las siguientes conclusiones:

Los sectores que peor se están recuperando a muy corto plazo son los servicios de inversión, real state, electrodomésticos y aerolíneas. Parece que los ansiosos de las gangas tendremos que esperar para un repunte de las compañías de transporte aéreo todavía unos cuantos días más.

Por otro lado, encontramos sectores que no se han visto tan afectados o que se han repuesto mejor de las acusadas caídas de la semana pasada, como son la banca, la energía y las farmaceúticas -salvo aquellas con las que han especulado notablemente-. En el sector energético vemos alguna compañía que sí ha recuperado con fuerza, como la estatal China Senhua Energy, pero en general no he encontrado una tendencía común dentro de dicho sector.

Y, finalmente, estamos ante las compañías que parece que han aprovechado mejor el rebote como son las constructoras -CRCC es un ejemplo de ello-, empresas de mensajería, como SF Express, y las de alimentación y bebidas -especialmente las bebidas alcohólicas.

Esta semana debemos seguir atentos a los mercados, a los decretos y a las inyecciones masivas de liquidez provenientes de la FED y del BCE, los cuales tienen los mercados dopados con cafeína monetaria.