“Cuando termine el estado de alarma no todas las empresas van a volver a abrir y muchas se van a quedar por el camino”

Martes, 31 de marzo de 2020

¿Qué balance hacen desde CCOO de estas dos primeras semanas de estado de alarma?

Las conclusiones que vamos sacando no pueden ser más preocupantes y negativas, ante todo porque se están perdiendo muchas vidas. Las decisiones políticas son resultado de una falta de previsión tremenda. Estamos ante una crisis epidemiológica que nunca se había vivido en nuestro país, un virus que se está llevando a nuestros mayores de forma abrumante, que está contagiando de distinta gravedad a toda la ciudadanía y unos efectos secundarios como es el cierre de empresas, las suspensiones de los contratos y una nueva crisis económica que aún no sabemos dónde ni cuándo terminará.

¿Qué papel a vuestro criterio está jugando el personal sanitario? ¿Ha tenido que pasar esto para reconocer su vital importancia en la sociedad?

El personal sanitario está jugando un papel, increíble, admirable, ejemplar, humilde y me quedo sin calificativos para poner en valor su valentía, su profesionalidad, su generosidad y su compromiso con el desempeño del trabajo que están realizando. Están siendo un ejemplo de qué y cómo hay que trabajar para salvar la vida de un país.

Si esta crisis sanitaria va a servir para algo, siempre y cuando nuestros responsables políticos sean capaces de verlo y apreciarlo, es para reconocer definitivamente en qué estado dejó el partido popular a nuestro sector sanitario, con las dichosas medidas de control del gasto público y los famosos recortes de los servicios públicos y en nuestro modelo de sanidad.

Están trabajando en unas condiciones inhumanas y no exagero en absoluto, porque se están jugando la vida en cada minuto. Están sin los equipos de protección individual suficientes, están respondiendo sin horarios y sin mirar para ningún otro lado que no sea donde están los pacientes. Además de alabar al resto de colectivos profesionales, policías, repartidores, limpieza, personal empleado en los supermercados, etc.

En el ámbito laboral las consecuencias están siendo duras, ¿cómo está afectando el COVID-19 en Salamanca?

En el contexto laboral está siendo un desastre. Las organizaciones sindicales hemos conseguido, a través de la negociación con el gobierno, que éste apruebe un Real Decreto urgente de medidas económicas que sirva de paraguas para apaciguar relativamente la cantidad de puestos de trabajo que se están destruyendo de forma temporal por el cierre obligatorio de las empresas, al igual que hemos conseguido acordar la disposición de más de 220 millones de euros con la Junta de Castilla y León.

De esto estamos relativamente satisfechos porque las cantidades no van a ser suficientes y porque dudamos de que la administración sea capaz de gestionar y tramitar todas estas ayudas estatales y autonómicas en tiempo y forma para que lleguen a todas las personas que lo van a necesitar en breve. Hemos defendido la aplicación de los ERTES de fuerza mayor, por un lado, ya que es la forma de proteger la salud de las personas trabajadoras y, por otro lado, porque es la forma temporal de salvaguardar todos los puestos de trabajo que se destruyan por esta fórmula.

Pero nuestra preocupación ahora está en los ERES ordinarios que se están presentando, sin causa aparentemente justificada en algunos sectores y cuándo y cómo van a poder volver a abrir sus puertas muchas de las empresas que ahora cierran.

Ya se han realizado más de 2.500 ERTES en Salamanca. Las cifras preocupan…

Sí, los datos los tenemos a diario, sabemos cuántos trabajadores están siendo incluidos en estos ERTES y cuantas empresas, al igual que sabemos que van a terminar afectando a todos los sectores de producción. No sé si va a aumentar esa cifra o no, sería adelantarme al futuro, pero en Salamanca se puede pasar de las 18.000 personas que perderán su empleo de forma temporal.

¿Qué sectores van a ser los más perjudicados de esta crisis económica?

En Salamanca, según es nuestro tejido empresarial, de forma temporal el Sector Servicios va a ser el que se vea más afectado, hay que recordar que cerca del 62% de nuestra actividad económica depende de este sector. En este caso, también va a ser el Sector que con mayor rapidez se recupere. Una vez que termine el estado de alarma y las medidas de limitación de la movilidad de las personas, los bares, restaurantes, hoteles y comercios, van a abrir inmediatamente las puertas y el consumo en este sector se va a recuperar con mayor rapidez.

El Sector de la Industria, el más débil en Salamanca, no tendrá tan fácil la recuperación inmediata, éste se va a ver más afectado por cómo se recupere el sector del transporte, de las tecnologías y la distribución.

El de la Construcción lo tendrá fácil también, ya que es el último que se va a ver afectado por las restricciones y hasta la fecha la actividad normal continúa, aunque algunas empresas sí que han cerrado, pero no de “forma muy legal”. En la Construcción es donde estamos observando un número de ERTES, que se han presentado sin causas, ni de fuerza mayor ni de ningún tipo.

Y el Sector de la Agricultura, salvo lo que le afecte por las empresas de distribución y transportes, no se verá casi nada perjudicado. Obviamente todos los sectores y empresas agroalimentarias están trabajando y produciendo con mayor intensidad y con más beneficios, si cabe, que antes de esta crisis sanitaria.

¿Cómo valoras las medidas económicas que ha puesto en marcha el Gobierno central?

Consideramos que se han tomado a tiempo, han recogido la mayoría de las pretensiones que desde CCOO hemos planteado, aunque primero dejaron fuera a las empleadas del hogar. Garantizan las prestaciones por desempleo para todas las personas desempleadas, con y sin derechos a ellas; la protección social; las garantías para conciliación de la vida laboral y familiar; las medidas económicas en el caso de las hipotecas; y desde luego el apoyo a los trabajadores autónomos que tanto apoyo necesitan y a las empresas, tanto en las medidas fiscales, de cotizaciones a la seguridad social y de facilidad para el acceso al crédito.

En cuanto a los conceptos que debemos acometer, las consideramos acertadas, aunque no podemos decir lo mismo en las cantidades dispuestas. La profundidad de la crisis económica, aún es incalculable, tanto en el estado como en Castilla y León y en eso y en ambos casos, las cantidades no van a cubrir todas las pérdidas que se van a producir.

Ahora queda establecer los cauces de concesión, la facilidad con las que se pueda acceder a ellas, sobre todo para las empresas y desde luego el control y la justificación que se debe llevar a cabo para que estas medidas terminen siendo realmente eficaces y justas.

Los trabajadores que están sufriendo ya las peores consecuencias de esta crisis deben saber que CCOO va a estar ahí. ¿qué le ofrecéis?

Claro que estamos aquí, organizados y comunicados entre toda la estructura con cada responsable sindical de los sectores y con nuestros Servicios Jurídicos, en algunos casos, algunos no nos hemos ido aún a teletrabajar.

En CCOO no hemos dejado de trabajar en ningún momento durante estos días y los que quedan por delante. Ahora, si cabe, más que nunca nos necesitan los trabajadores y trabajadoras estando disponibles, receptivos, empáticos y eficaces. Es incalculable el número de consultas que estamos recibiendo por canales telefónicos e informáticos. De momento respondiendo a la pregunta “¿Qué va a pasar con mi puesto de trabajo?”, suponemos que después será “¿Cuándo voy a cobrar mi prestación por desempleo?” y, en tercer lugar, sin ser la última fase “¿Cuándo van a volver a llamarme para seguir trabajando?”

A tu criterio, ¿cuánto se va a prolongar esta crisis económica? ¿Se volverá a la normalidad una vez que se supere la crisis sanitaria?

Mi opinión es que nadie sabe hasta dónde llegará la profundidad de la crisis económica que se está generando, habiendo cerrado ya toda la actividad económica y productiva en todos los sectores, salvo los considerados esenciales, la vuelta a la normalidad va a irse bastante más lejos en el tiempo que la crisis sanitaria, que ahora es la verdaderamente importante, eso sin duda.

Terminará el estado de alarma y no todas las empresas van a volver a abrir, las que abran no van a generar los mismos beneficios que antes de forma inmediata, bastantes se van a quedar por el camino y por supuesto y con preocupación, vamos a volver a comprobar como desde la UE se volverán a tomar medidas que nuevamente ahoguen las economías de los países que han recibido sus préstamos y ayudas, sin contar con que, aún no sabemos el coste económico real que terminará suponiendo esta pandemia sanitaria y de empobrecimiento.

Volvemos a entrar en un túnel con muchas sobras y vamos a tener que ir levantándonos nuevamente de los tropiezos que suframos, porque no estamos viendo con claridad las consecuencias de todas las decisiones que ahora nos estamos viendo obligados a tomar.

Pero saldremos nuevamente de esta situación, cómo ya hicimos de la crisis económica del 2008. Ésta es mucho más grave, sin duda en cuanto a la salud y la vida de las personas y en esto debemos estar y pensar ahora. Cada esfuerzo individual que ahora hagamos para acabar con la crisis sanitaria, será un paso de gigante en el bien colectivo.