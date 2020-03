Un vecino de la calle Santa Clara escribe una poesía ‘callejera’ en torno al Coronavirus

Lunes, 30 de marzo de 2020

Antonio Álvarez, un vecino de Ciudad Rodrigo residente en la calle Santa Clara (en concreto, en las inmediaciones del edificio de Telefónica) ha escrito una poesía en torno al coronavirus que ha decidido compartir con todo el mundo de una forma bastante original: sacándola, literalmente, a la calle.

Lo que ha hecho este vecino es colocar la poesía a la puerta de su vivienda (donde también hay situada una bandera de España que ha hecho su mujer), con la esperanza, eso sí, de que sea leída allí ‘por la menor gente posible’, ya que eso sería señal de que se está cumpliendo a rajatabla el confinamiento domiciliario. Para facilitarle la lectura a todo el mundo, reproducimos de forma íntegra esta poesía:

Corona Virus

Tiene nombre de poder

apellido repugnante,

nose lo que hacer

para salir de este trance.

Si lees esta poesía

no estás cumpliendo el arresto,

yo te aconsejaría

a casa como el resto.

No vaguees por la calle

que en casa debes estar,

no me pides que me calle

que te pueden denunciar.

Al conjunto sanitario

yo le quiero agradecer,

su tesón solidario

que me llena de placer.

Ayudemosle desde casa

con aplausos y mensajes,

que todo esto se pasa

si actuamos con coraje.

La primavera ha llegado

para alegrar nuestra vida,

sigamos confinados

para seguir con esta vida.

La cosa se complica

y muchos van muriendo

esto no se explica

¿qué nos está sucediendo?

Ayudemos a los débiles

y seamos solidarios,

usemos nuestros móviles

para ayudar a diario.

Con esto me despido

os deseo lo mejor,

sigamos tan unidos

y en casa se derrota mejor.

Quédate en casa – Antonio Álvarez