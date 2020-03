“La globalización actual hace difícil contener una enfermedad de este tipo” 

Martes, 31 de marzo de 2020

“Esta pandemia del coronavirus nos va a cambiar como sociedad”, al igual que han hecho otros virus y bacterias a lo largo de la historia, desde el cólera a la polio o el VIH

El coronavirus “es un virus nuevo”, y eso es lo que fundamentalmente lo hace tan peligroso, además de “su explosividad” causando muchos casos en poco tiempo, tal y como explica Raúl Rivas González, microbiólogo de la Universidad de Salamanca. “La población no tiene una inmunidad adquirida, no hay personas vacunadas, con lo cual todos somos susceptibles de ser contagiados”. Este virus ha viajado de este a oeste, y es que como apunta, “la globalización ahora hace difícil contener una enfermedad de este tipo y calcular el impacto”.

¿Qué hace tan peligroso al coronavirus a diferencia de otros virus conocidos?

El coronavirus no es uno de los que tenga una mayor transmisibilidad ni de los que tenga una mayor tasa de mortalidad, pero es un virus nuevo que nos ha pillado desprevenidos. Se transmite muy rápido y el problema es la explosividad que tiene, causando muchos casos muy rápido y sin dar tiempo a la cobertura sanitaria de los países a asimilar todo esto. Al estar ante un virus nuevo, la población no tiene una inmunidad adquirida, no hay personas vacunadas porque la vacuna no existe, con lo cual todos somos susceptibles de ser contagiados.

Los pacientes sin síntomas también transmiten el virus.

Eso lo hace peligroso, nos engaña. Otro tipo de patologías presentan síntomas y se puede aislar rápidamente a los enfermos, pero en este caso nos dificulta la tarea. No obstante, tenemos la suerte de que esta situación se ha producido en el momento de la historia en el que estamos mejor preparados, pero aún así necesitamos tiempo.

Si científicos, incluso la OMS, habían alertado de los riesgos que podían entrañar la familia de los coronavirus, ¿se podía haber evitado esta pandemia o realmente era imposible calcular su impacto?

Mucha gente pensaba que podría tardar más en expandirse, pero un mundo tan globalizado como el actual tiene inconvenientes como este. Hay artículos científicos que en 2007 hablaban de que podría venir un virus de este tipo; la OMS, el Centro de Enfermedades Infecciosas decían que había que tener cuidado con los coronavirus, virus respiratorios que se transmiten con facilidad y pueden saltar de animales a personas. La OMS ya tiene en su catálogo de futuras posibles enfermedades una que nombra como X, y supone que será un virus respiratorio.

Por tanto, ¿no se podía evitar?

A día de hoy no, es muy difícil. No sabemos dónde va a aparecer. La mayor parte de las enfermedades emergentes proviene de animales, los virus están buscando constantemente buscan nuevos hospedadores y nosotros somos una de esas posibles especies. Tenemos un sistema inmunológico que nos protege, pero necesita tiempo. No es lo mismo la inmunidad individual que la colectiva y eso necesita tiempo, por desgracia es lo que ahora no tenemos. Lo que ha sucedido estos meses nos va a dar un idea de lo que va a ocurrir en el futuro. Antes las pandemias o epidemias estaban focalizadas, pero la globalización ahora hace difícil contener una enfermedad de este tipo y calcular el impacto.

El murciélago, ¿definitivamente es el responsable del coronavirus?

Hoy sabemos que proviene del murciélago, el reservorio principal, pero no sabemos cuál es el animal intermediario, y eso es un problema. Hay que seguir investigando.

¿El aislamiento es a día de hoy la medida más efectiva?

El aislamiento es una medida básica en cualquier pandemia para evitar la propagación. Si queremos que acabe cuanto antes, tenemos que quedarnos en casa.

Hay noticias esperanzadoras tanto en investigación de tratamientos como de una vacuna, pero ¿es posible hablar de plazos?

Hay más de 40 vacunas experimentales en marcha, utilizando incluso otros virus como agentes que nos den esa inmunidad. Estamos intentando hacerlo muy acelerado, y eso está llevando a países a hacer pruebas con voluntarios, sin pasar antes por modelos animales, lo que tiene sus riesgos. Hay dos principios a la hora de hacer vacunas, el primero el de no malificiencia, que lo que vayamos a administrar no haga mal. Y el segundo el de beneficencia, que además de no hacer mal haga bien. Hay que comprobar que la vacuna no sea tóxica y que su efectividad y su protección sea alta. Ese tiempo probablemente no será menos de 14-18 meses. Es más factible que antes aparezca un tratamiento.

¿Qué otros virus o microorganismos han cambiado la historia a lo largo de los siglos?

El más reciente fue el virus del VIH, en los años 80, y si nos vamos un poco más atrás, todavía en el siglo XX, el virus de la poliomelitis arrasó, y fue cuando la gente adquirió conciencia de la importancia de la vacunación. La viruela, la enfermedad que más personas ha matado a lo largo de la historia y la primera enfermedad erradicada del planeta, a finales de los años 70; la famosa gripe española cambió el panorama mundial, fue muy virulenta. Hizo que las poblaciones de muchos países descendieran y eso motivó una estrategia gubernamental, el baby boom. La peste negra que asoló Europa en el siglo XIV hizo que se acelerara la transición entre la Edad Media y el Renacimiento; el cólera, la bacteria que asoló París en 1832 cambió la forma de pensar y fue la responsable de modernizar la ciudad. Esta pandemia también nos va a cambiar como sociedad.