S.O.S. niños

Lunes, 30 de marzo de 2020

Hace unos días, en una de las comparecencias en TV del comité de información, una persona preguntó al Dr. Simón que cómo podía ir a recoger a su hijo, que estaba en otra comunidad autónoma en casa de su expareja, excónyuge o como queráis llamarle, ya que le tocaba el período de estar con ella, y dado el estado de alarma no podía desplazarse. El Dr. Simón no pudo darle una respuesta concreta al no ser de su competencia.

Esto me lleva a preguntarme sobre otras situaciones. Y sobre todo a la 3ª que expongo:

1.- Padres y madres separados que mantienen una buena relación, se supone que buscan una buena comunicación y dentro de la situación actual no ponen inconvenientes a la comunicación de los hijos con sus padres o madres mediante teléfono, videoconferencias o cualquier otra forma.

2.- Padres y madres separados, que sin tener una buena relación entre ellos, no ponen inconvenientes a las comunicaciones entre sus hijos como en la situación anterior.

3.- Padres y madres que no tienen buena relación y los que la tienen pésima y que ponen toda clase de trabas a la comunicación a pesar de tener autos o sentencias que les obligan a cumplir el régimen de visitas. Recordar que el objetivo del régimen de visitas no es satisfacer a los progenitores, sino que los hijos no pierdan la relación con el progenitor NO custodio y cubrir las necesidades emocionales y educativas. Por tanto, el régimen de visitas constituye un derecho para los hijos.

Ante esta última situación, y en el estado actual de alarma, puede haber progenitores que utilicen esto como excusa idónea para restringir aún más las comunicaciones o cortarlas de plano.

Por otro lado, en este estado de pandemia, creo que los progenitores tienen derecho a saber dónde, con quién y cómo están los niños. Y los niños tienen también el derecho a saber el estado de sus progenitores.

Por ello, y sé que es muy difícil, quisiera pedir a las autoridades correspondientes que obliguen a los progenitores a, por lo menos establecer conexión y verse por videollamadas. Y por supuesto que se pueda grabar la conexión, sin infringir la ley por el derecho a la intimidad, para poder comprobarlo. Creo que esta incomunicación cabe dentro del MALTRATO.

La intención es que llegue a todas las instituciones que tienen competencias, a las que no tienen pero pueden influir y aquellas organizaciones que trabajan en esta área social (UNICEF, ONG, etc.) Y que arbitre un teléfono, que podía ser el 016, para comunicar las situaciones sin guardar rastro.

29 de Marzo de 2020