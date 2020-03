En memoria de Fructuoso

¡Ha fallecido Fructuoso Mangas!

La vida se hace real y se desvela de su niebla cuando se hace presente la muerte, en estos casos solo queda orar en el silencio. Fructuoso ha sido como un padre para mí para muchos, no solo en la fe, también en muchas cosas de la vida y de la existencia. Un espejo donde mirar y una vida a la que seguir. Si no tenemos amor, es que todavía no hemos nacido; sin amor, no sabemos que nos morimos. El amó mucho y estaba preparado para ir al Padre. No nos ha dejado, aunque no lo veamos, vive. Dejamos su cuerpo terreno en el dormitorio del sepulcro, pero nuestros muertos viven. Vive en la plenitud de Dios, que lo llena todo. No podemos disfrutar de su presencia física, pero al vivir en Dios, ha penetrado de forma más real en nuestra existencia. Ahora nos ama más que nunca, ya que nos ama desde el corazón de Dios.

Transfigúrame.

Señor, transfigúrame.

Traspáseme tu rayo rosa y blanco.

Quiero ser tu vidriera,

tu alta vidriera azul, morada y amarilla

en tu más alta catedral.



Quiero ser mi figura, sí, mi historia,

pero de Ti en tu gloria traspasado.

Quiero poder mirarte sin cegarme,

convertirme en tu luz, tu fuego altísimo

que arde de Ti y no quema ni consume.

(Gerardo Diego)

Hoy para mí, el sonido del silencio es la melodía del dolor y de la paz. La muerte nos coloca ante el misterio de la vida, es una realidad coexistente a nuestro ser, nada más nacer tenemos fecha de caducidad. Si el dolor es parte de la muerte, también lo es la esperanza, como el amor, son las tres heridas de la existencia. Desde la fe en el resucitado, el creyente proclama no su propia esperanza en la vida, sino los anhelos más profundos de la humanidad ante un hecho misterioso e inefable. Esa esperanza es esperar lo imposible, contra toda esperanza, esperar a pesar de todo, que nos recuerda nuestra fragilidad y pequeñez en ese orden. Esta esperanza, no sólo tiene una dimensión temporal y futura, es una esperanza hacia el otro y al Otro.

En esto, Fructuoso era un maestro, en la pastoral, en la palabra, en la oración, no solo él abría su esperanza hacia el Padre, llevaba a otros hacia el amor de Dios. Pero no dejaba de mano la Caridad, durante muchos años ha realizado una labor importante en Manos Unidas de Salamanca. Apertura y desvelamiento de Dios, y apertura al hermano y sobre todo a los que más sufren o han sufrido. Desde aquí, se pone en marcha el dinamismo de la esperanza, que es fe y caridad. La esperanza impulsada por el amor y la caridad, a pesar del dolor y del mal, asume y transciende la historia, el tiempo y la muerte.

Ante el dolor no me salen las palabras, y lo primero que fluyen son los sentimientos. Haciendo memoria, son muchas las experiencias vividas y compartidas con Fructuoso, desde los campamentos de jóvenes, catequesis, celebraciones, grupos de matrimonios, Manos Unidas. Todos estos sentimientos fluyen en el corazón en todas las direcciones y es difícil detenerlos para hacer memoria. Es algo así como una diferencia emocional y existencial, recuerdo aquellas palabras de Pablo, todo esto estará claro el día en que Dios, por medio de Jesucristo, juzgará lo que está oculto en la vida de los hombres. Estoy dando muchos rodeos, para expresar un profundo cariño acumulado durante muchos años, un afecto que nos hace ir hacia los otros y Él. Un cariño a veces a empujones, otras como un susurro paciente, tomando las palabras de Pedro Casaldáliga que nuestra memoria bien vivida es nuestra esperanza bien cimentada.

El amor despierta la mente dando más claridad al pensamiento. Creer el resucitado es esperar en las horas alegres y en las horas amargas, en las huellas que nos han dejado las personas. La muerte es una puerta que nos abre a esa realidad indecible, donde no hay lágrimas ni dolor, donde todas las piezas encajan y cobra sentido verdadero toda nuestra existencia. El resucitado nos pone ante la imagen del Dios de la esperanza, un Dios que está al comienzo y al final, un Dios que es el futuro último del hombre y del mundo.

Existo en la plegaria,

En la fiel melodía de la súplica;

Existo en el dolor y en el anhelo,

En la fraternidad,

En la alegría de habitar el mundo;

Existo en la canción y en el silencio,

En la palabra, que me da expresión,

En la luz y en la noche,

En el alba que trae la claridad;

Existo con los otros,

En la memoria y en el corazón

de todas las personas que me quieren

Y a las que correspondo con mi vida

Que se hace pan por repartirse a todos;

Existo en la oración y nada pido

sino ser, respirar, estar con todos

Y poder pronunciar intensamente

las sílabas gozosas

del amor

(José Luis Puerto)

¡Nos vemos con los ojos del corazón, amigo!

Seguro que será en una nueva Pascua

Reza y cuida de todos nosotros.