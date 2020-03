El actor Tristán Ulloa recibe el alta tras estar ingresado por coronavirus

Domingo, 29 de marzo de 2020

El actor Tristán Ulloa ha recibido el alta del Hospital Infanta Leonor de Madrid tras haber estado ingresado por dar positivo por coronavirus, aunque seguirá aislado y en cuarentena en su casa otros quince días.

Así lo ha manifestado el propio intérprete en un vídeo publicado en redes sociales, en el que relata que le han dado "la mejor noticia". "Me vuelvo para casa. Estuve muy feliz. Quería daros las gracias a todos por estar ahí, por acompañarme. Me he sentido muy arropado", ha explicado Ulloa, visiblemente emocionado, en una publicación de Instagram que supera las 16.000 reproducciones.

El actor ha confesado haber vivido "momentos muy jodidos" en el hospital, pero que ha ido "remontando". "Estoy sin fiebre, estoy sin voz. Tengo energía y muchas ganas de verlos a todos. De compartir abrazos", se ha sincerado.

Por otra parte, ha calificado de "espectacular" el trabajo de los sanitarios. "Son gente que lo merece todo. Que merece que les escuchemos (...) Que les dejemos hablar para que nos demos cuenta en que condiciones lo están haciendo", ha denunciando, para después incidir que trabajan "en condiciones que no son normales, muy tercermundista todo". "No podemos dejarles trabajar así. Son unos putos héroes, y tenemos que escucharlos", ha señalado.