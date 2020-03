Días del Covid-19

Domingo, 29 de marzo de 2020

I.- Llega el día cansado de haber sido noche horrenda cerrada de estornudos, asechanzas, temores, pesadillas, y extenuado por la necesidad de mantener herméticas y oclusas las puertas del infierno.

Alborea la vida una vez más y asoma al pensamiento el “¿para qué?” que tanto desespera y desconcierta. Sin embargo, de un árbol brotan trinos espontáneos de pájaros que suenan como el amanecer de una esperanza. Igual que ayer y hoy, mañana seguirá siendo domingo.

II.- Nos acusas; ¿de qué… si no te conocemos ni de vista, ni de oído, olfato, gusto y tacto? Tal vez nos tengas algo que advertir, o mucho e igual a todos y a la vez; ¿por eso atemorizas convocándonos a desentrañar juntos tu misterio?

¿Por qué expresas con hechos de crueldad lo que quieres decirnos, y no empleas palabras fácilmente cognoscibles, ni abusas del silencio de cuchillos que jamás lograremos comprender?

III.- Hoy estás rodeado de silencios que te saben a plata amarga y ácida, para así conseguir interrumpirte la esperanza y el ánimo. De todas las adversidades, siempre la peor es la última.

Sí, te rodean los silencios negros para poner a prueba la entereza de tus debilidades, o si tienes alguna fortaleza que las supla o al menos disimule, sin caer en la frivolidad de la apariencia.

IV.- Prefieres ir de viajero inmóvil viendo el mismo paisaje miles de veces, que ir de acá para allá constantemente solo para poder contarlo. El acto de mirar es sustancial cuando no es para ver, sino por verse.

En la prosopopeya del viaje se encuentra retratada poca épica, y está llena de charcos de prosodia. Ni el fin ni la finalidad importan; ¿qué hace, pues, el viajero inmóvil? Permanecer estando en el origen.

CODA.- Receta para provocar la sonrisa… (nunca falla).

Pregunta.- ¿Qué prefieres, la risa o la tristeza? Respuesta.- Necesito las dos por separado y cada una a su debido tiempo. P.- Qué juiciosa respuesta; ¿la sabías de google o leído en algún libro? R.- Mi sentido común me la ha dictado. P.- Vamos a ver; entonces, ¿triste o serio? R.- Pues no lo sé, he de pensarlo… P.-Te ayudaré. Ponte frente a algún espejo y mira fijamente a tus ojos sin pestañear repitiendo varias veces: “soy serio, serio, muy serio, y por eso me llamo Desiderio”. Verás cómo funciona; también vale la muletilla para pronunciarla en femenino caso de ser mujer. Inténtalo.

Badajoz, marzo 2020