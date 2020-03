RESISTIRÉ... para seguir viviendo

Foto de Isaura Díaz de Figueiredo

¿Qué la verdad? La verdad es la correspondencia entre lo que pensamos o sabemos con la realidad. La palabra, como tal, proviene del latín verĭtas, veritātis. Supone la concordancia entre aquello que afirmamos con lo que se sabe, se siente o se piensa. De allí que el concepto abarque valores como la honestidad, la sinceridad y la franqueza. ¿Recuerda esto señor Sánchez? Seguro que NO, es tal el cúmulo de mentiras que nos ha contado en corto tiempo de su “reinado” qué, nunca supo el significado de dicha palabra/o, y se le ha olvidado, o pretende seguir ocultado la verdad, me inclino por lo último. Una pequeña observación, le noto cuando lee sus discursitos, vanos, vacios, huecos, que son parecidos a los comentarios que salen en RRSS, poquito de aquí, otro poquito de allá...en definitiva nada de nada. Y preguntas pasada por tamiz, no sea que NO sepa responder o me cojan. ¿No debería estar un Ministro de sanidad a su lado? Por supuesto, filósofos No gracias.

¿Preparación? Disposición o arreglo para tomar decisiones necesarias con un fin determinado y eficaz. No Pedro Sánchez, usted no está preparado para llevar junto a un equipo de ineptos la situación gravísima que España atraviesa. Se le dio el máximo poder, pero faltaba PREPARACION Y RODAJE. Deje de abrazarse al colchón monclovita, y cambie de estrategia, más vale una mascarilla defectuosa de China, que ninguna, más vale una bata sin cierre bien rematado, que una bolsa de plástico. Luchar contra el virus, como ciudadana, me incluye que usted desempeñe bien sus funciones, y quienes le rodean dejen de ser voces de su amo. Busque especialistas cualificados en materias víricas. Los tenemos muy, pero qué muy buenos. No cantamañanas, pacotilleros. F. Simón, es igual que un cuervo negro al salir el alba, incompetente, mentiroso, su mirada lleva el signo del fracaso, déjelo, ponga al frente personal preparado portando munición eficaz para el combate. ¿Ha probado la CLOROQUINA? Alemania la está utilizando y con buenos resultados.

Los ciudadanos estamos luchando y colaborando. Unos confinados, otros, dejándose la vida, por falta de material en los hospitales, recuerda que hace unos meses mandó reducir el gasto en Sanidad a 17 CCAA. Ustedes mandan al personal sanitario -nuestros soldados de la salud- sin armas, sin casco, sin chaleco, sin munición. Parece que van a la GUERRA DE GILA. Los confinados, hoy tenemos muchísimo tiempo, antes carecíamos de él. Además de aplaudir a las 20 horas, desde los balcones y ventanas, le vamos a seguir cantando las verdades del barquero al gobierno que durante dos meses no hizo, nada, nadita nada, y a esto se le llama negligencia si encima, hay una cantidad de muertos que supera a Italia, hablamos de cosas mucho más graves ¿Sabe a que me refiero?¿Verdad?.

La situación, como todos sabemos, es desesperada… ¡por una mala praxis! nos lleva a tremendos problemas económicos, sociales y emocionales. Son muchas horas, demasiados momentos encerrados entre cuatro paredes, los contratiempos se multiplican, de un grano de arena, hacemos una playa de cantos rodados. Claro que vamos a salir de la maldita epidemia, pero que muy tocados emocionalmente.

Desde mi profesión, pido, a los que sufren problemas de pareja, que no tomen decisiones prontas, esperen que todo pase, pasara, y si entonces vivir con su esposo/a le resulta imposible. Entonces, y solo entonces, pida la separación, hoy procuren distanciarse, evitar confrontaciones. No es muy difícil si cada uno busca refugio en una actividad que no moleste al otro. Mejor indiferencia, que mal trato físico o de palabra.

Entre todos venceremos, también les aconsejo cantar, sí, cantar es como rezar dos veces. Tenemos el himno del 2020, estaba en el baúl de los recuerdos, hubo que rescatarlo ¿Lo recuerdan? RESISTIRÉ PARA SEGUIR VIVIENDO, cántelo dos veces al día, es una buena terapia. Por si lo ha olvidado

Resistiré

Dúo Dinámico

Cuando pierda todas las partidas

Cuando duerma con la soledad

Cuando se me cierren las salidas

Y la noche no me deje en paz

Cuando sienta miedo del silencio

Cuando cueste mantenerme en pie

Cuando se rebelen los recuerdos

Y me pongan contra la pared

Resistiré, erguido frente a todo

Me volveré de hierro para endurecer la piel

Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte

Soy como el junco que se dobla,

Pero siempre sigue en pie

Resistiré, para seguir viviendo

Soportaré los golpes y jamás me rendiré

Y aunque los sueños se me rompan en pedazos

Resistiré, resistiré

Cuando el mundo pierda toda magia

Cuando mi enemigo sea yo

Cuando me apuñale la nostalgia

Y no reconozca ni mi voz

Cuando me amenace la locura

Cuando en mi moneda salga cruz

Cuando el diablo pase la factura…