Apaguen la luz, por favor

Miércoles, 25 de marzo de 2020

El Ayuntamiento ha anunciado que apagará la iluminación de varios monumentos el próximo sábado, un hora, para recordar "la hora del Planeta".

Pero no, pensamos que esa no es la forma ni el momento, la situación ha cambiado estos días de Estado de Alarma y reclamamos acciones más contundentes.

En esta situación tan excepcional en que nos encontramos, los monumentos de la ciudad permanecen iluminados durante varias horas todos los días. Inútil gasto. Nadie puede disfrutar de ellos ni de su iluminación y menos los turistas. Dicho gasto no es menor, y aunque lo fuera, no debemos olvidar que no sólo tenemos una alarma sanitaria, tenemos otra medioambiental: la Emergencia Climática declarada también por este Ayuntamiento. Dicha emergencia es consecuencia, en gran parte, del despilfarro energético que produce la emisión de millones de toneladas de dióxido de carbono.

Es por lo tanto, necesario apagar ahora esta iluminación, que como decimos, su consumo no es ni mucho menos baladí: son bastantes monumentos los que hay en la ciudad, son muchos los metros cuadrados los que se iluminan y mucha la potencia de los focos, aunque éstos sean de alta eficiencia energética.

Así mismo consideramos que se podría apagar la iluminación de los polígonos urbanizados en los que no hay ni una sola vivienda, como el que está al oeste del cementerio San Carlos Borromeo. Puesto que no vive nadie, y nadie puede pasear, ¿por qué están encendidas las luces?

Entre los ecologistas hay un “lema” que dice que la primera fuente de energía, todavía desgraciadamente a estas alturas, es el ahorro. No despilfarremos ni un vatio, ni ahora, en plena Alarma sanitaria, ni nunca más.

Hagamos de la iluminación de los monumentos un uso más moderado y sólo en las horas en que realmente haya turistas o habitantes de la ciudad en la calle, ahora, durante el Estado de Alarma, pero también cuando vuelva la normalidad.

José M Lorenzo Huerta