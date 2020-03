Estado que presentan las papeleras de la zona del Hospital Clínico

Domingo, 22 de marzo de 2020

La inconsciencia de las personas no tiene límites. El sábado día 21 al salir de trabajar del Clínico y encontré que las papeleras de subida desde la Facultad de Farmacia y en el tramo hasta el aparcamiento del colegio de Oviedo, estaban llenas de mascarillas y guantes. No he visto a nadie en el acto de tirarlos, pero me parece potencialmente peligroso el hecho de que estén allí. Hoy domingo seguían allí y es cuando he hecho estas fotos.

Espero que los servicios de limpieza del Ayuntamiento lo retiren lo antes posible y los ciudadanos tengamos un poco más de responsabilidad.

Consolación Paniagua Paniagua