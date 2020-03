El sindicato policial SUP estalla contra Sánchez: "Dedíquese a darnos medios"

Domingo, 22 de marzo de 2020

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) considera un "insulto" las palabras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dedicó en rueda de prensa el sábado por la noche a la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas.

"Deje de manchar nuestro nombre y el de toda esta Corporación con un ataque así y dedique sus esfuerzos a darnos los medios de protección necesarios para poder servir a los ciudadanos y garantizar su seguridad", piden, al tiempo que exigen a Sánchez que rectifique "de inmediato" en público y se desdiga de esa reflexión.

Sánchez ensalzó en rueda de prensa el trabajo de policías, guardias civiles y militares durante esta crisis sanitaria: "Ahora percibimos como un escudo insustituible y no como un gasto superfluo", dijo.

Para el sindicato, esta consideración resulta "impropia", se trata de un "insulto" a su trabajo y "legitima el discurso extremista y antisistema de quienes reclaman la salida" de la Policía Nacional de algunas zonas de España o "pretenden la impunidad cuando alteran la convivencia mediante el terrorismo callejero".

"Nosotros no somos un gasto superfluo para el Estado --se queja el SUP en una carta remitida al mismo presidente del Gobierno--. Esa idea es escandalosamente irrespetuosa y demuestra que usted no está a la altura de los policías nacionales y del servicio que están realizando en el estado de alarma. Si tuviese un mínimo de respeto por nuestros cometidos, no habría lanzado semejante ataque injustificable en un momento tan delicado y de tanta tensión laboral".