Sábado, 21 de marzo de 2020

El ganador de este certamen internacional se hará público el 12 de abril

La organización del Premio internacional de poesía 'Pilar Fernández Labrador', que se concede cada año en Salamanca, ha dado a conocer los 15 finalistas de su actual edición, la séptima, y cuyo ganador absoluto se hará público el 12 de abril.

El premio está convocado por la Asociación Mujeres en Igualdad, con la colaboración de la Sociedad de Estudios Literarios y Humanísticos de Salamanca (Selih) y la Diputación de Salamanca.

La selección de finalistas en la presente edición ha salido de los 1017 participantes que presentaron sus libros inéditos, procedentes 26 países del mundo. "Una cifra inusual para un premio sin dotación económica, pero que reafirma el reconocimiento y la credibilidad que goza este galardón entre los poetas de habla castellana"; ha indicado la organización.

Los títulos y seudónimos de los quince libros finalistas son 'Abismos de pájara y tigra' (Agüita de tormenta), 'El esqueleto del edén' (Vicenta Vega), 'Sangre abajo' (El ermitaño), 'Desnacerse' (Antares), 'Todo me sucede cuando lo canto' (Juglar de ámbar), 'Te mueres / Se mueren / Nos morimos' (Naytet), 'El olvidado' (J. Hierro Jr.), 'El mar ya no es' (Ismael Castro), 'El espejo no ama' (Polirovannaya), 'Herida de agua' (Glauco), 'Lo inaudito' (Hafiz), 'Separación' (Aída), 'El eclipse' (Aparecida), 'Aljibe de insomnios' (Ramas mimbreñas) y 'Los excesos milenarios' (Naím Montserrat).

En cuanto a la procedencia de estos trabajos, once son los países representados entre los quince finalistas: España (tres), Venezuela (dos), Costa Rica (dos), Argentina, El Salvador, Perú, Chile, Panamá, Cuba, México y Uruguay.

Según el poeta Alfredo Pérez Alencart, profesor de la Universidad de Salamanca y coordinador literario del premio, "el Comité de Lectura tuvo un difícil y prolongado trabajo a la hora de seleccionar los libros finalistas, debido a la elevada cantidad y calidad de los libros presentados".

"Es un premio de poesía que se ha convertido en referente iberoamericano de prestigio, pues está basado sólo en la calidad poética de los concursantes y en el rigor de un jurado que los valora sin condicionantes algunos, ni siquiera los económicos, toda vez que no concede ninguna cantidad dineraria. Desde Salamanca, este premio establece un puente directo con la cultura de la otra orilla del español. Los poetas, la buena poesía, agradecen este empeño y concurren, porque han comprobado la absoluta imparcialidad de los fallos en las seis ediciones precedentes", ha reseñado.

PREMIO

Por otra parte, la organización ha destacado que el Comité de Lectura sugirió aumentar de 12 a 15 los finalistas, y también "felicitar a los autores de otros diez trabajos presentados, por la calidad de sus propuestas".

Pérez Alencart ha comentado que dicha felicitación incluirá la invitación a participar con un poema inédito en la antología del XXIII Encuentro de Poetas Iberoamericanos que está previsto celebrarse del 13 al 16 de octubre.

El fallo se dará a conocer el próximo 12 de abril y el jurado con tal responsabilidad es el presidido por el portugués Antonio Salvado e integrado por poetas, profesores, periodistas y representantes de las instituciones colaboradoras, como Jesús Fonseca, Carmen Ruiz Barrionuevo, Alfredo Pérez Alencart, Carlos Aganzo, José María Muñoz Quirós, David Mingo, Pilar Fernández Labrador e Inmaculada Guadalupe Salas, con Victoria Pérez Castrillo como secretaria.