Viernes, 20 de marzo de 2020

“No es admisible que en momentos tan duros el colectivo de empleadas de hogar quede en el olvido, y no se adopten medidas que permitan mejorar su situación, ni se les dote de las medidas de seguridad necesarias”, alegan

CCOO de Construcción y Servicios solicita al Gobierno que se adopten medidas extraordinarias para el colectivo de trabajadoras del hogar del siguiente modo:

“CCOO de Construcción y Servicios quiere poner de manifiesto el olvido en el que se ha incurrido el Gobierno a la hora de la adopción de las medidas extraordinarias relacionadas con la crisis del COVID-19 respecto de un numeroso e importante colectivo, principalmente de trabajadoras, como es el de las empleadas de hogar, y nos vemos en la obligación de reivindicar la necesidad de la adopción de medidas que permitan mejorar su situación.

En estos tiempos de medidas extraordinarias, donde entendemos que se acierta con facilitar el acceso a la prestación por desempleo a trabajadores del régimen general que no cuentan con los períodos de cotización necesarios para acceder al mismo, o con que los autónomos puedan acceder a cobrar la prestación por cese de actividad, y donde las Empresas son destinatarias de determinadas medidas que contribuyen a su viabilidad, nos encontramos con miles de trabajadoras del hogar para las que no se ha previsto ningún tipo de mecanismo que les garantice unos mínimos ingresos, por pequeños que estos sean, y que precisamente se ven especialmente afectadas por las medidas de distanciamiento social ordenadas, pues prestan sus servicios en los domicilios de terceras personas, que en muchos casos han optado por prescindir de sus servicios por la vía del desistimiento.

Por si la situación de este colectivo no fuera ya complicada en una situación de normalidad, la epidemia del coronavirus ha venido a incrementar sus dificultades, al encontrarse especialmente desprotegido en términos de salud laboral, ya que difícilmente van a poder disponer de los equipos de protección individual precisos, especialmente durante este período, no sólo para no contagiarse sino para no contagiar a las personas para las que trabajan.

Si la situación del colectivo regularizado y dado de alta en la Seguridad Social es complicada, la del colectivo que forma parte del trabajo no declarado es sin duda todavía mucho peor, y no puede olvidarse que se trata de un colectivo bastante numeroso cuya afloración venimos solicitando de forma reiterada y para lo que hemos propuesto distintas alternativas que a día de hoy no se han visto materializadas.

Así las cosas desde CCOO de Construcción y Servicios ha solicitado al Gobierno que se adopten medidas extraordinarias para las trabajadoras del hogar, particularmente el establecimiento de una compensación equivalente a la prestación por desempleo para aquellas que se hayan quedado sin ingresos como consecuencia de la crisis del COVID-19 u otro tipo de ayudas similares y que se arbitren los mecanismos necesarios para que las trabajadoras que siguen prestando servicios tengan a su disposición todas las medidas preventivas necesarias para el desempeño de sus funciones con las máximas garantías de seguridad.

CCOO de Construcción y Servicios no va a permitir que en estos duros momentos el colectivo de empleadas de hogar quede en el olvido y seguirá trabajando de forma continua para mejorar la situación del mismo, como viene reivindicando durante años en la necesidad de la ratificación del Convenio 189 de la OIT, que si ya se hubiese producido habría mejorado la situación de absoluta desprotección en la que actualmente se encuentran”.