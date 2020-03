Prefiero emocionarme con el fútbol.

Son días complicados para mantener el ánimo y no emocionarse demasiado con cuestiones de “coronavirus” que nos afectan de manera genérica a todos los ciudadanos. Hay quien parece haber encontrado su ocasión flagrante para criticar a los políticos de turno que lideran el Gobierno actual y que no representan su tendencia política, queriendo pasar factura porque, según ellos, son los causantes de los daños particulares originados por Dios sabe quién. Hasta llegan a creer que es el momento de derrocar el orden establecido, incluso no llegan a comprender que es un suceso negativo mundial y que no es momento de buscar cabezas de turco ni generar jaurías de “caza de brujas”. Para nada pretenden ser comprensivos en una pandemia global, donde nada esta escrito en manuales y cada cual tiene sus soluciones partidistas, eso sí, nunca a tiempo. Sorprende, incluso, que tantos médicos especialistas estén desacreditando a sus propios colegas que tuvieron que tomar decisiones difíciles al momento, queriendo presumir “a toro pasado” de que ellos tenían la solución perfecta ya hace tiempo y afloran un cáustico oportunismo, enfermizo y, por ello, siempre criticable: “¡Ya lo dije yo…! ¡Ya lo dije yo…!”, dicen ahora los muy “capullos”…

Como tantas otras veces, me emocionaré con asuntos futbolísticos, recurriendo a asuntos vividos con el fútbol y sus recuerdos imborrables. Releo mi libro “Futbolandia: Ensoñaciones, realidades y virguerías del fútbol” y encuentro joyas como el gol que Zinedine Zidane logró para conseguir la novena “Champions League” y el relato de la posición final, increíble, del goleador francés, en una escaramuza técnica de muy difícil ejecución. También aparece allí la jugada realizada por Maradona para conseguir el mejor gol nunca conseguido en el fútbol, no digamos si dicha jugada la acompañamos del relato radiofónico del locutor argentino Hugo Morales (Todavía pueden encontrarlo en Google). ¡Jamás escuché algo tan emocionante!

También consulté unos relatos de fútbol, relatos africanos, del libro “Hijos del balón” y sintetizo lo más alegre para este momento firmado porYahia Belaskri: “Gol. Espléndido gol. Como un hermoso pastel de chocolate. El balón está en la izquierda, en los pies de un atacante que supera por velocidad a su adversario, centra, con la izquierda. El balón, sale, asciende, supera a los defensores. En el segundo poste, el compañero de equipo, totalmente desmarcado, bien colocado sobre su pie de apoyo. Alarga la derecha en extensión y golpea el balón con el empeine. Una bolea. La pelota se aloja en la escuadra. El portero, pasmado, rodilla en tierra y cabeza al aire, comprueba los daños. Gol. En medo de sus compañeros que quieren sujetarle, hacerle caer, el goleador emprende una loca carrera, tropieza, está a punto de caer, se incorpora, sigue corriendo, tritura su camiseta, la besa, se arroja al césped, resbala varios metros con los brazos abiertos. Los reservas, en el banquillo durante el partido, están ya sobre él, los demás llegan, se arrojan sobre el grupo. Unos sobre otros, los jugadores se muestran exultantes. El público enloquece con los brazos al aire, los pechos se hinchan, brotan los cantos: “A los blancos y negros/durante toda mi vida/ seguiré/ haga el tiempo que haga”.

Leyendo con calma, imaginando las acciones, realizando vídeos mentales, son relatos sobre lo más esplendoroso del fútbol: El gol y sus expresiones de júbilo. ¡La emoción del fútbol!